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Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Kimse babasının hesabını veremez

CHP'li Muharrem İnce, partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babasının Alparslan Türkeş'in idamını istemesi hakkında, "Kimse babasının hesabını veremez" dedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 09:41
Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Kimse babasının hesabını veremez

CHP'li Muharrem İnce, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılış nedeniyle seçim bürosu önünde partililere ve çevredekileri çorba ikram edildi. Muharrem İnce de, dağıtılan çorbadan içerek partililerle sohbet etti. İnce, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babasıyla ilgilieleştirilere tepki gösterdi.

"Kimse babasının hesabını veremez"

İnce, şöyle konuştu:

"Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir. Madem öyle ben de Seydişehir'den sana şu soruyu sorayım; Sen kırk sene önce belediye başkanlığın dönemindeki yaptıklarının hesabını ver. İşine geldiğinde kardeş ayrı, parti ayrı diyorsun da, bizim belediye başkanına gelince aile aklına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir, Kuvayi Milliye'nin partisinin, kurtuluşun partisidir, direnişin partisidir. Utanmadan sıkılmadan, terör örgütleri ile yan yana getiriyorsun. Bu hareketinle teröre en büyük hizmeti yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra beka sorunu 2'nci Dünya Savaşı'dır. Türkiye'nin beka sorunu diye bir şeyi olamaz, olsa olsa koltuk sorunu olur."

İnce'nin, terörist cenazesine giden CHP'lilerin partiden kovulmaması ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlere sahip çıkmasına rağmen partiyle terörü yan yana getirenin AK Parti olduğunu savunması dikkat çekti. Ayrıca genel başkanlığa oturabilmek için elinden geleni yapan İnce'nin koltuk sorunundan bahsetmesi de gözlerden kaçmadı. 

Tunç Soyer'in babası Türkeş'in idamını istedi

Tunç Soyer, askeri savcı olan babası Albay Nurettin Soyer ,12 Eylül döneminde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş'e 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: DHA

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 09:41
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  3. belediye başkan adayları
  4. Cumhuriyet Halk Partisi
  5. Belediye Başkanı Soyer
  6. belediye başkan adayı
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  21. İzmir
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  23. Konya
  24. CHP

YORUM YAZ

  • hüseyinhüseyin27 dk önce
    Fetö den tutuklunun kardeşi TC hükümetinde Bakan, yine fetö den yargılanan ın kardeşi Büyükelçi bunu nereye koyacağız, Suçlama yaptığınızda Mert olun, Dürüst olun ,Adam olun, kendinize yontmayın, Günahtır.
  • HaticeHatice50 dk önce
    Agizlarina dolamislar ataturkun partisi ya ataturk oldu su andaki genel baskaniniz dersimli dersimde ataturkun kurdugu hukumet kk nin asiretinin hukumete karsi isyan cikarmaya calismasi yuzunden ne kadar insan olduruldu kk nin kac tane akrabasi yok oldu butun bunlari kk unutmadi bunu bilen avrupa ozellikle bir kumpasla kk yi chp nin genel baskani yapti vede ozellikle yapti kk nin ne oldugunu nasil oldugunu arastirmadan getirirlermi mumkun degil ogrenmisler ataturkun partisi sanki chp yi kuranlar kurtulus savasinda savasmis da bu ulkenin kurtulusu icin canini vermis hepsi yalan abdulhamit han onlara bir gorev verdi anadolu daki kinali kuzular savasti onlar sehit oldu bunlar hala kaymagini yiyor yalanci duzenbazlar su anda zenginlerin cogu zavalli anadolunun saf gencleri sirf vatan kurtulsun derken koc lar eczacibasilar inonu ailesi ve daha bir yigin ac gozluler osmanlinin ganimetine el koyup keyf catiyorlar halada bu ulkede kaymak onlarda biraz halk bu hukumet sayesinde ust mertebelere yukseldi her yolu denediler en son pahaliligi deniyorlar sen benim coplugumde ne ariyorsun der gibi bu sefer hukumeti dusurmek halkin yine alt tabakalarda olmasini istiyorlar onlarla birlikte ucaga binmesinler kapali bayanlar pahali kiyafetler giyinmesinler yine o kapali kadinlar hizmetcilik yapsin bunlarin derdi bu cunku bu pahalilikta buyuk vurgun vuruyorlar tayyip bey sabirla bekliyor sadece ikaz ediyor kimseyi kirmadan uzmeden cozulsun istiyor ama anlasin artik o da acimak maraz dogurur bunu kimin yaptiklarini bulsunlar yine soyluyorum tv ler gazeteler hem sikayet ediyor konuyu konusuyorlar ama acikca hukumete yapilan bir darbe diyemiyorlar sagolsun sedar arseven biraz citlatti o kadar simdi tunc soyer denilen kisi babasinin yaptigindan sorumlu nedenmi adam hala bu ulkenin askerini halkini sehit etmis cukurcular icin agliyor bu adamlar musluman degil bu adamlar turk degil o yuzden hala sorumlu eline firsat gecsin neler yapacagi konusmalarinda gizli insallah izmiri kazanamaz kazanirsada izmir kaybeder gavur izmir tam tamina gavurun dik alasi bir koy olur onuda izmirde oturanlar dusunsun
  • göktuğ1299göktuğ129958 dk önce
    Ben Chp Atatürk 'ün partisi değil HDPKK dan sonra Kandil in Türkiye deki ikinci temsilcisi üçüncü temsilcisini de siz söyleyin
  • ahmetahmet1 sa önce
    Vicdanlı ve dürüst insanlarher partide var... bu adam babasının yaptığını bugün dahi savunuyor ise 17 yaşındaki Erdal ERenlerin, Mustafa Pehlivanların hesabını vermesi ve vicdan muhasebesini yapması şart! sözde soldu, sözde devrimci, sözde ülkücülerin de bundan sonra 12 Eylül zulmünden, ve idam ettiklerinden nemalanmayı adlarını istismar etmeyi bırakması lazım
  • sukrusukru1 sa önce
    Babasının yaptıklarından oğlu sorumlu tutulamaz,doğru.Peki oğul işkenceci babası için babam onurlu görevini başarıyla yapmıştır,onun oğlu olmaktan onur duyuyorum derse buna bir sözün yokmu tacizden fezlekeli maarrem.

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