Muharrem İnce'den Tunç Soyer açıklaması: Kimse babasının hesabını veremez

CHP'li Muharrem İnce, Konya'nın Seydişehir ilçesinde, partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılış nedeniyle seçim bürosu önünde partililere ve çevredekileri çorba ikram edildi. Muharrem İnce de, dağıtılan çorbadan içerek partililerle sohbet etti. İnce, seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in babasıyla ilgilieleştirilere tepki gösterdi.

"Kimse babasının hesabını veremez"

İnce, şöyle konuştu:

"Kimse babasının hesabını veremez, kardeşinin hesabını veremez. Suç varsa kişiye aittir. Madem öyle ben de Seydişehir'den sana şu soruyu sorayım; Sen kırk sene önce belediye başkanlığın dönemindeki yaptıklarının hesabını ver. İşine geldiğinde kardeş ayrı, parti ayrı diyorsun da, bizim belediye başkanına gelince aile aklına geliyor. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk'ün partisidir, Kuvayi Milliye'nin partisinin, kurtuluşun partisidir, direnişin partisidir. Utanmadan sıkılmadan, terör örgütleri ile yan yana getiriyorsun. Bu hareketinle teröre en büyük hizmeti yapıyorsun. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra beka sorunu 2'nci Dünya Savaşı'dır. Türkiye'nin beka sorunu diye bir şeyi olamaz, olsa olsa koltuk sorunu olur."

İnce'nin, terörist cenazesine giden CHP'lilerin partiden kovulmaması ve Kılıçdaroğlu'nun söz konusu isimlere sahip çıkmasına rağmen partiyle terörü yan yana getirenin AK Parti olduğunu savunması dikkat çekti. Ayrıca genel başkanlığa oturabilmek için elinden geleni yapan İnce'nin koltuk sorunundan bahsetmesi de gözlerden kaçmadı.

Tunç Soyer'in babası Türkeş'in idamını istedi

Tunç Soyer, askeri savcı olan babası Albay Nurettin Soyer ,12 Eylül döneminde MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile birlikte onlarca ülkücü için idam cezası istemişti. Mahkeme tarafından kabul görmeyen iddianame nedeniyle Türkeş'e 5 yıl hapis cezası verilmiş, aynı davada 5 idam ve 9 müebbet, 221 ülkücü de 36 yıl ile 10 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Kaynak: DHA