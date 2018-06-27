0553 313 94 23

Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayacak

Muharrem İnce, CHP'lilerin “Aday ol” çağrılarına, “Ağzımdan kurultay diye bir şey duyamayacaksınız.” diyerek cevap verdi. Öte yandan parti genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye İBB adaylığını teklif edeceği öne sürüldü.

27 Haziran 2018 Çarşamba 14:07
Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayacak

24 Haziran hezimetinin ardından ana muhalefette sular durulmuyor. Seçimlerden sonra sürekli CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin, parti genel başkanlığına oynayacağı iddia edildi.

İNCE “KURULTAY YOK” DEDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra CHP'liler tarafından partiye lider olarak aday gösterildi.

Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturması için eylemler düzenlemeye başladı.

“KURULTAY DİYE BİR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ”

İnce, bugün yaptığı açıklamada kendisini destekleyen CHP'lileri üzdü.

Muharrem İnce, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.” dedi.

İBB ADAYLIĞI SÖZ KONUSU

Öte yandan İnce’nin adaylık sürecindeki aktif tutumunun değerlendirilmek istendiği ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye İBB Başkanlığı’na aday olmasını teklif edeceği ileri sürüldü.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 14:07
  1. İstanbul
  2. muharrem ince
  3. chp
  4. istifa
  5. kurultay

YORUM YAZ

  • komencerokomencero13 sa önce
    Gel bakalım mu har rem, al bu elma şekerini yede git Sarıgül'ün gittiği çöplüğe
  • yavuz selimyavuz selim13 sa önce
    "Cumhurbaskani olursam bisiklte binecem" diyen Muharrem, acaba olmadi diye binmeyecek mi? peki IBB olursa Esege binecegini mi vaad edecek.. sahi IBB Secimine kadar, Muharrem acaba Cuma Namazlarina devam edecek mi? agir gelir bunun gibilerine 9 ay göstermelik Cuma Namazi..
  • mert memetmert memet14 sa önce
    adamın tam istediği yer izmir oda diğerleri gibi akşamları kordonda her akşam rakı balık yapar sabahındakaldırım ihalesinden güzelce yol bulur olur biter
  • Emre BayındırEmre Bayındır14 sa önce
    https://www.yeniakit.com.tr/haber/muharrem-ince-sozunde-duracak-mi-goruntuler-ortaya-cikti-486097.htmlBu haberde sözünde duracak mı diye sormuşsunuz, bu haberin içeriğinde de sözünde durduğunu görüyoruz. Ama haberi bambaşka lanse ederek sanki İBB a daylığı için aday olmadığı iddiasıyla wermişsiniz. ..
  • YakupYakup12 sa önce
    Kılıçtaroğlu m. inceyi birkez daha tuzağa çekiyor , m. ince imza toplayıp yeni bir parti kurmalı , biz millet olarak arkasında dururuz ,,,,,,başarmak için insan bazen risk almalı , önce arkasına iyi bir dalga aldı bunu değerlendirmeli ,, kurultay meselesine gelince ; şuan m.ince kurultaya girse genekılıçtaroğlu kazanır çünkü yönetimin tamamını kendi adamları olan pkklilerle doldurduğu için kılıçtaroğlunun kurultayda kaybetme riski hiç yok ,,,, m.ince küçük denizlerde boğulacam diye uğraşıyor boşyere , bogulacaksan büyük denizde boğul sayın ince ...dik dur biraz sayın ince , İstanbul belediyesi senin için bir tuzak ,, uyanık ol ..
  • Senol kayalıSenol kayalı12 sa önce
    Qantum dedi uzay dedi belediye baskanligina fit mi oldu
  • Yalman Güç Yalman Güç 14 sa önce
    Kılıçdaroğlu bu kime ne mama vereceğini bilir.
  • HaticeHatice14 sa önce
    Yazik ya chp nin despot baskani sayesinde kendini kullandirmak kurtulamiyor ince yanilmiyorsam ibb istanbullular chp nin yonetimine zor verir gitsin sisli belediyesine talip olsun ordan belediye baskanligini sikintisis kazanir veya besiktas belediye baskanligina talip olsun orayida sorunsuz kazanir ama istanbul buyuk sehir belediyesini kazanmasina allahin izniyle musaade edecegimizi sanmiyorum kaybetmemek icin cok calisacagiz insallah
  • davutdavut14 sa önce
    işte şimdi siyasi hayatı bitti...
  • ataata13 sa önce
    olmadı katlettikleri bakkal pozisyoninda değerlendirirler...
  • sedatysedaty13 sa önce
    NESRİN TOPKAPIYA 10 MİSLİ FARK ATAR
  • MilletMillet10 sa önce
    Bırak İstanbulu Muharrem nasıl olsa orada dakaybedeceksin. Senin için en iyi kazanç CHP genel başkan koltuğudur
  • Mesut SarpMesut Sarp14 sa önce
    ince ibb adayi olursa durumlar vahim, istanbul zaten milli cepheye meyilli ...
  • HüseyinHüseyin14 sa önce
    Adam hizmet adamı i.b.b. adaylığı gazada geldi yürü be muharrem kim tutar seni ALO!
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına talip oldu! Tam 14 milyon Euro...
  1. Leicester City Beşiktaş'ın yıldızına..
  2. Babel yıldız futbolcuyu Beşiktaş'a..
  3. Galatasaray'dan Ozan Tufan bombası
  4. İstanbul'u dolu vurdu! Kaldırımlar..
  5. Şenol Güneş'ten stoper tepkisi: Vida..
  6. Alanyaspor'da forma giyen Mamadou..
  7. Ve Galatasaray'da bir ayrılık daha!..
  8. Galatasaray aradığı golcüyü Belçika'da..
  9. Hamileyken bitlenirseniz bunu yapın!
  10. Hamilelikte balık tüketmek doğru mu?
  11. Bu belirtiler bebeğinizin otistik..
  12. Hamilelikte kaju yerseniz...
  13. Çocuğunuz prenses sendromuna..
  14. Doğum sonrası korse giymek doğru mu?
  15. Yaşlılık aylığı artıyor! Bin 500 lira..
  16. CHP'nin 'aşırı eğitimli' seçmeninin..
  17. Çocuğunuzla yaşanan kıyafet krizini..
  18. Erkek çocuğunuzun boyunun uzaması..
  19. Kız çocuklarının boyunun uzaması için...
  20. İYİ Parti'de toplu istifa!
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Olay iddia: Kılıçdaroğlu 'halkı sokağa dök' dedi, İnce telefonu kapattı! O yüzden istenmeyen adam ilan edildi
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
Sonuçlar belli oldu! CHP ve İYİ Parti'ye 8 vekil
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
CHP'li Şafak Pavey'den AK Partililere ve Erdoğan'a tutuklama iması!
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
2018 LGS sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu
Almanya rezil oldu! Kendi kendini vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Karahasanoğlu: Baro kasasından külhanbeyliğini durdurun artık!
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması
Muharrem İnce'den kurultay açıklaması