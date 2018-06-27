Muharrem İnce Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmayacak

24 Haziran hezimetinin ardından ana muhalefette sular durulmuyor. Seçimlerden sonra sürekli CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’nin, parti genel başkanlığına oynayacağı iddia edildi.

İNCE “KURULTAY YOK” DEDİ

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında aldığı yenilgiden sonra CHP'liler tarafından partiye lider olarak aday gösterildi.

Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine Muharrem İnce'nin Genel Başkanlık koltuğuna oturması için eylemler düzenlemeye başladı.

“KURULTAY DİYE BİR ŞEY DUYAMAYACAKSINIZ”

İnce, bugün yaptığı açıklamada kendisini destekleyen CHP'lileri üzdü.

Muharrem İnce, “Bir kişi dahi partiden istifa etmesin. Herkes yerinde kalsın. Benim ağzımdan kurultay diye bir şey duyarsanız o zaman konuşursunuz ama duyamayacaksınız.” dedi.

İBB ADAYLIĞI SÖZ KONUSU

Öte yandan İnce’nin adaylık sürecindeki aktif tutumunun değerlendirilmek istendiği ve genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun İnce’ye İBB Başkanlığı’na aday olmasını teklif edeceği ileri sürüldü.