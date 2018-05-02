CHP'li Muharrem İnce'den 4'lü ittifaka ilginç yorum: Keşke babam da görseydi
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak kararıyla ilgili yorumda bulunan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, “Babamın bugünleri görmesini isterdim.” dedi02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:54
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasında uzun süredir görüşmeler devam ediyordu. Son olarak dün bir araya gelen 4 partinin kurmayları ittifak konusunda son noktayı koydu. İttifak protokolü üzerinde mutabat sağlandı. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen Yalova Milletvekili Muharrem İnce konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı.
İnce, hesabından "Benim partim CHP ve rahmetli babamın partisi Demokrat Parti ile İyi Parti ve Saadet Partisi Milletvekili Seçimlerinde ittifak yapmak için anlaştılar. Babamın bugünleri görmesini isterdim" yazdı.
YORUM YAZ