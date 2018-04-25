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Muharrem İnce adaylık için kendini tarif etti

CHP'li Muharrem İnce: Abdullah Gül-Recep Tayyip Erdoğan arasında kalırsam ben Erdoğan'a oy veririm...

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:48
Muharrem İnce adaylık için kendini tarif etti

Dünkü CHP Parti Grubu'nda tüm gözlerin üzerine çevrildiği isimlerden biri olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce Habertürk yazarına dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce, şu çarpıcı çıkışlarda bulundu.

ADAY OLARAK KENDİNİ TARİF ETTİ

“Her şeyden önce kendi profiline uygun bir isim çıkarması lazım. Yüzde 26’yı elinde tutacak, üzerine koyabilecek bir isim... Bence bu isim Yalovalı, 54 yaşında ve fizik öğretmeni olmalı...”

SAĞ TABANI KONSOLİDE ETTİK

“İYİ Parti’ye 15 vekil vererek zaten sağ tabanı konsolide ettik. Bundan sonra soldan bir isim çıkarmalı CHP”

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:48
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