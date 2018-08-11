0553 313 94 23

Muharrem İnce'den dolar kurnazlığı... Provokatif çağrı!

24 Haziran'da sandığa gömülen Muharrem İnce, başarısızlığını dolar üzerinden spekülasyon yaparak kapatmaya çalışıyor. CHP'nin genel başkanlığına bile layık görülmeyen İncesosyal medya hesabından ekonomideki son gelişmelerle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendikalar ve meslek odalarına "Neredesiniz?" diyerek provokatif bir çağrıda bulundu.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:25
Muharrem İnce'den dolar kurnazlığı... Provokatif çağrı!

24 Haziran seçimlerinden büyük bir hezimetle ayrılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Türkiye'ye dolar üzerinden çekilen ekonomik operasyon konusunda provokatif bir açıklama yaptı. İnce, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sendikalar ve meslek odalarına harekete geçme çağrısında bulundu.

CHP içerisindeki muhalif kanadın başını çeken Muharrem İnce, olağanüstü kurultayı toplayacak imzaya ulaşamamıştı. İnce'nin bu skandal çağrısı, başarısızlığını dolar spekülasyonu üzerinden kapamaya çalıştığı şeklinde yorumlandı.

İşte Muharrem İnce'nin o açıklaması;

"Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu iddia eden yapılanmalar, neredesiniz? Öncelikle her fırsatta bir araya gelip açıklamalar yapan “çatı örgütlere” sesleniyorum.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni (TOBB) oluşturan ticaret ve sanayi odaları ile borsaların üyeleri içine sürüklendiğimiz krizden etkilenmiyor mu? Sanayicilerimiz ve tüccarlarımızın işleri yolunda mı? Onların ülke olarak karşı karşıya olduğumuz felaketle hiç mi ilgileri yok?

TOBB'un görevi üyelerinin haklarını savunmak ve sorunlarına çareler üretmek değil midir? Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nun (TESK) üyeleri olan esnaf ve sanatkarlarımız bu gidişten memnun mu? Konfederasyon yöneticilerinin edeceği tek söz yok mu?

Türk-İş ve diğer işçi sendikaları gelecek olan krizden en çok işçi, emekçi ve dar gelirlilerin etkileneceğini görmüyor mu? Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu neden sesini yükseltmiyor? İşverenler bu gidişle işlerini koruyabileceklerini mi zannediyorlar?

TÜSİAD, sanki normal bir dalgalanmadan geçiyormuşuz gibi başımızdaki felaketi gösterişli laflarla geçiştirmenin yeterli olduğunu mu zannediyor?

Hepimiz, uçuruma hızla yaklaşan bir gemide sessizliğe bürünmüş vaziyette, dümendeki bilgisiz ve çaresiz kaptanı seyrediyoruz. Gerçek olduğunu algılayamadığımız ya da algılamak istemediğimiz bir karabasan her yanımızı kuşatıyor, ülkemizin sonunu hazırlıyor. Başta sivil toplum örgütleri olmak üzere, bütün vatandaşlarımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Hemen bugün korkularımızı yenmek ve gerçekle yüzleşmek zorundayız. Yarın çok geç olabilir."

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:25
  1. muharrem ince
  2. STK
  3. dolar

YORUM YAZ

  • bbbb1 sa önce
    Bunalarbir ısırma için koca elmayı zayi etmek isteyen FARE cinsinden. bunlara itibar edilmez. bunlara ülke yönetimide verilmez. bunlar cahiller. üstelik zalimler.. İnce , mincehepsi palavrakendilerini iare edemeynler...
  • Ahmet ÖztürkAhmet Öztürk1 sa önce
    Yarın geç olmadan diren Türkiyem.dolarin kıymeti köpeğe atsan yemiyor.iste kıymeti .
  • amedamed36 dk önce
    yorum yazmaya bile gerek görmüyorum kaliteden yoksun bir anamuhalefet partisi veonun elemanları
  • Ahmet KoçakAhmet Koçak1 sa önce
    bunları zihniyeti işte bu.zor zamanlarda ülkeyle birlik olmak yerine,ülkeyi ateşe salmak için uğraşırlar.sorunun kaynağı belliyken.düşmanların istediğini yapmak ancak bu hainlere yakışır.
  • AMEDAMED25 dk önce
    onların 15 temmuzda neolduklarını gördük şimdi şaşıracaklarımızı mı sanıyorlar hepsi aynı kalite camiden cıkmayan muharrem mi camide gören varmı :))
  • ssseeessseee55 dk önce
    BUNLAR MI BU ÜLKEYI YÖNETECEK FIRSATCILAR BUNLAR YALAKA
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"Donald Trump'ın kararının ekonomik olarak hiçbir anlamı yok"
  1. "Donald Trump'ın kararının ekonomik..
  2. Memur-Sen'den 'ortak hareket' çağrısı
  3. Apple CEO'su ile Donald Trump'ın..
  4. Kolları olmayan suçlu, araba..
  5. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
  6. Müslüman olmayanlara kurban eti..
  7. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
  8. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
  9. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
  10. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
  11. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
  12. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
  13. Altın ve dolarda son durum
  14. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
  15. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
  16. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
  17. Yıldırım'dan dolar açıklaması!
  18. 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
  19. Dolar ne zaman düşer?
  20. AK Partili isimden ekonomi..
Dolar 6 TL'yi geçti
Dolar 6 TL'yi geçti
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret