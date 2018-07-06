Muharrem İnce: CHP'de değişim rüzgarları esiyor!
CHP'nin 24 Haziran'da zoraki Cumhurbaşkanı adayı olan, seçilemeyince genel başkanlık koltuğuna oturmak için Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Muharrem İnce, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" dedi.06 Temmuz 2018 Cuma 14:02
Muharrem İnce, memleketi Yalova'ya gelerek, Kubbeli Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İnce, partisindeki 'kurultay' tartışmasına ilişkin, "CHP'de değişim rüzgarları esiyor, kavga yok" diye konuştu
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