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Muharrem İnce'den CHP'ye jet cevap!

CHP'den yapılan kurultaya gitmeme kararı sonrası Muharrem İnce'den CHP'ye ilk cevap geldi. İnce, 'Şu ana kadar 37 ilden bana destek açıklaması geldi' dedi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 15:17
Muharrem İnce'den CHP'ye jet cevap!

Bugün toplanan CHP MYK'sının ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, genel merkezin gündeminde kurultay olmadığını söylemişti. Tezcan'ın bu sözleri Muharrem İnce'ye soruldu, İnce konuyla ilgili "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.

37 İLDEN DESTEK AÇIKLAMASI GELDİ

İnce'ye kendisine destek veren İzmir Belediye Başkanı Aziz Koca'nın açıklamaları hatırlatıldığında, "Şimdiye kadar 37 destek açıklaması olmuş, sağ olsunlar. Ama parti içi meseleleri basın önünde konuşmam" dedi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 15:17
  1. İzmir
  2. Muharrem İnce
  3. chp

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