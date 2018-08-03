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Muharrem İnce yüzlerce kişiyle genel merkeze yürüyecek!

CHP'li muhalifler, kurultay için toplanan imzaların kabul edilmemesi durumunda 630 delegeyle birlikte Parti Genel Merkezi'ne yürüyecek.

03 Ağustos 2018 Cuma 09:22
Muharrem İnce yüzlerce kişiyle genel merkeze yürüyecek!

Katıldığı 9 seçimden de yenilgiyle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

MUHARREM'İN B PLANI

İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı ifade edildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KEMAL'İ DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ

CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI

CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyım atama tehlikesi de kapıda.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 09:22
  1. Muharrem İnce
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. CHP
  4. kurultay

YORUM YAZ

  • SametSamet35 dk önce
    Yiyin başınızı.
  • gültekingültekin21 dk önce
    bırakın boş işleri(CHP haberlerini),Türkiye Cumhuriyeti mevcut hükümeti neler yapacak ona bakalım..Bir tarafdan geleceğimizi kurmaya çalışanlar diğer tarafdan engel olmak isteyenler var...biz hangi taraftayız ve nasıl destek olabiliriz onları konuşalım artık. CHP de neymiş ya..
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