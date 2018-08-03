Muharrem İnce yüzlerce kişiyle genel merkeze yürüyecek!

Katıldığı 9 seçimden de yenilgiyle ayrılan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Muharrem İnce'yi destekleyen delegeler, noter huzurunda imza vererek olağanüstü kurultay istedi.

MUHARREM'İN B PLANI

İmzaların teslim edilmesinin ardından Genel Merkez'den yapılan ilk açıklamada, yeterli sayıya ulaşılamadığı ifade edildi.

Muhaliflerde büyük bir gerilime neden olan bu açıklamanın ardından Muharrem İnce B planını yaptı.

KEMAL'İ DEVİRME YÜRÜYÜŞÜ

CHP'den yapılacak resmi açıklamada; imzaların yeterli bulunmadığı ifade edilmesi durumunda, 630 delege ve tüm muhalifler Genel Merkez'e yürüyecek.

630 DELEGE 22 İL BAŞKANI

CHP içerisinden sızan bilgileri yazan Cumhuriyet, yapılacak basın açıklamasına 630 delegenin yanı sıra 22 il başkanının da katılacağını duyurdu.

CHP'de yaşanan krizin mahkemeye taşınması durumunda partiye kayyım atama tehlikesi de kapıda.