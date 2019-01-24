0553 313 94 23

Muharrem İnce 'Vay densiz vay' sözlerine cevap verdi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kendisi için "Vay densiz vay"ifadelerini kullanan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan cevap verdi.

24 Ocak 2019 Perşembe 22:57
Muharrem İnce 'Vay densiz vay' sözlerine cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı konuşmasında Muharrem İnce için 'Vay densiz vay' sözlerini kullanarak sert ifadeler kullanmıştı. Muharrem İnce'den Bahçeli'nin bu sözleri üzerine cevap geldi.

İnce, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi

"Hakaret, söylenene haklılık kazandırmaz. Ben size bir yerel seçimin olası sonuçlarının ülke için beka sorunu olarak görülmesinin yanlış olduğunu bir kez daha anlatayım." diyen Muharrem ince şöyle devam etti:

"Bu ülkenin birliği ve bütünlüğünün tek garantisi milletin özgür iradesiyle oluşturduğu birlik ruhudur. Birlik ve beraberlik için milletin iradesinin ortaya koyduğu bu anlayışın üzerinde bir irade yoktur. Seçimler bir ülkede milletin birlik ruhunun, uzlaşma halinin vaz geçilmez aracıdır. Bir ülkenin geleceği için gerçek sözleşme özgür seçimlerle sağlanır. Bunu gerçekleştirmek, ülkemize, milletimize olan sorumluluğumuzun gereğidir."

"Bir yerel seçim her ne kadar ulusal düzeyde sonuçlara yol açsa da, sonuçta yerel seçimdir. Kapsamı Belediye Hizmetleriyle sınırlıdır. Seçimin olası sonuçları üzerinden ülke için beka tehlikesi var demek, seçimi yerel seçim olma gerçekliğinden uzaklaştırır. Böyle bir tavır baştan seçimlerin güvenliği ve güvenirliği için demokratik ortamın yok edilmesi demektir. Demokratik meşruiyetin rafa kaldırılması demektir."

"Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur. Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine beka sorunu var diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 22:57
  1. Türkiye
  2. Suriye
  3. Twitter
  4. Devlet Bahçeli
  5. Muharrem İnce

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Venezuela ABD'deki diplomatik personelini geri çekiyor
    1. Venezuela ABD'deki diplomatik..
    2. Venezuela ABD'deki diplomatik..
    3. Monaco'da Henry'nin yetkileri askıya..
    4. Monaco'da Henry'nin yetkileri askıya..
    5. “ABD muhaliflerle beraber darbe..
    6. Fenerbahçe 8. kez alt lig takımına..
    7. Fenerbahçe 8. kez alt lig takımına..
    8. Antalya'daki hortum
    9. Antalya'daki hortum
    10. Edirne'de fünye dolu kasa patladı!..
    11. Muharrem İnce 'Vay densiz vay'..
    12. Venezuela'dan flaş 'ABD' adımı! Tüm..
    13. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas..
    14. Avrupa ülkesi Maduro'yu tanımadı!..
    15. Fatih Karaca İBB Spor'daki görevini..
    16. Oslo'da çocuklara en çok "Muhammed"..
    17. İsrail'in Lübnan hava sahasını..
    18. Samsunspor'dan Göksel Gencer için..
    19. Amerika'nın en pahalı dairesi rekor..
    20. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!