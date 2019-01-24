Muharrem İnce 'Vay densiz vay' sözlerine cevap verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı konuşmasında Muharrem İnce için 'Vay densiz vay' sözlerini kullanarak sert ifadeler kullanmıştı. Muharrem İnce'den Bahçeli'nin bu sözleri üzerine cevap geldi.

İnce, Bahçeli'nin sözlerine yanıt verdi

"Hakaret, söylenene haklılık kazandırmaz. Ben size bir yerel seçimin olası sonuçlarının ülke için beka sorunu olarak görülmesinin yanlış olduğunu bir kez daha anlatayım." diyen Muharrem ince şöyle devam etti:

"Bu ülkenin birliği ve bütünlüğünün tek garantisi milletin özgür iradesiyle oluşturduğu birlik ruhudur. Birlik ve beraberlik için milletin iradesinin ortaya koyduğu bu anlayışın üzerinde bir irade yoktur. Seçimler bir ülkede milletin birlik ruhunun, uzlaşma halinin vaz geçilmez aracıdır. Bir ülkenin geleceği için gerçek sözleşme özgür seçimlerle sağlanır. Bunu gerçekleştirmek, ülkemize, milletimize olan sorumluluğumuzun gereğidir."

"Bir yerel seçim her ne kadar ulusal düzeyde sonuçlara yol açsa da, sonuçta yerel seçimdir. Kapsamı Belediye Hizmetleriyle sınırlıdır. Seçimin olası sonuçları üzerinden ülke için beka tehlikesi var demek, seçimi yerel seçim olma gerçekliğinden uzaklaştırır. Böyle bir tavır baştan seçimlerin güvenliği ve güvenirliği için demokratik ortamın yok edilmesi demektir. Demokratik meşruiyetin rafa kaldırılması demektir."

"Evet bir kez daha söylüyorum yerel seçimlerde ortaya çıkacak olası sonuçlara, içinde bulunduğu ittifakın başarısız olması durumuna beka sorunu olacağını söylemek zeka sorunudur. Koalisyonların yok edilmesi için kurulan ama önden koalisyon sistemine mahkûm olan bir tek adam rejimine beka sorunu var diyerek meşruiyet kazandırmak, göğsünü siper etmek zekâ sorunudur."