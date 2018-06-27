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Muharrem İnce sözünde duracak mı? Görüntüler ortaya çıktı

Muharrem İnce, seçimden önce katıldığı televizyon programında "Seçimi kaybedersem, asla Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım" demişti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 10:08

Seçimden tarihi bir hezimetle ayrılan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na adeta kazan kaldırıldı. Yola Muharrem İnce ile birlikte devam etmek isteyen muhalif isimler tek tek Kılıçdaroğlu’na istifa çağrıları yapıyor.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU YENİDEN KARŞI KARŞIYA

CHP’nin zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olacağının sinyalleri vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise dünkü yaptığı açıklamayla "Koltuk sevdası olanları bu partide işi yok" diyerek Muharrem İnce’ye 'ince'den mesaj göndermişti.

İNCE: KAYBEDERSEM KARŞISINA ÇIKMAM

CHP’de kaos çanları çalarken Muharrem İnce’nin seçimden önce FOX TV’de katıldığı programda seçimi kaybetmesi halinde CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağı açıkladığı ve "Seçimi kaybedersem, asla Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım." dediği görüntüler ortaya çıktı.

Şimdi kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP’de yönetim değişikliğine gidilip gidilmeyeceği merak konusu.

yeniakit.com.tr

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 10:08
  1. Muharrem ince
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • AliAli15 sa önce
    Bunların koutuk söz konusu olduğunda sözünde durduğu nerede görülmüş. Güya KK da Baykalın kaseti çıkınca aday olmayacağım demişti :)
  • HülyaHülya18 sa önce
    KK da Deniz Baykal karşısında aday olmam demişti.Ahlak meselesi.
  • Ali HaydarAli Haydar18 sa önce
    KEMAL SÖZÜN DEDURDUMU Kİ O DURSUN? HİÇ AKLINIZ ALIYOR MU ARKADAŞLAR? HEM DE DURMAMAK HAKKI.
  • muhammedmuhammed16 sa önce
    Muharrem Inceden korkmanizda haklisiniz, cünkü Kemal bey erdoganin en vefali ajaniydi, ama artik o kemalin sonu geldi.
  • hsnhsn17 sa önce
    normal bir şey klçdrğl da baykala aynı oyunu oynayıp koltuğu kaptı partiyi hdpkk nın maskarası yapmadı mı ve ince aslında başarılı da olmadı seçimde
  • gökhangökhan18 sa önce
    siz bilerek yada bilmeyerek ....siniz. vefa sizin için istanbulda bir semtten öteye gitmez . bu masalları sizin sığır , düşünme ve idrak özürlü seçmeniniz yer ancak
  • HayrettinHayrettin17 sa önce
    Bunlar hangi sözünü tutmuşlar ki, bunu tutsunlar. Ayrıca İnce, pratik zekası olmayan biridir
  • Ers61Ers6115 sa önce
    Erdoğan'ın, Muharrem'i hezimete uğrattığı daha sayılı saatler olmuşken, korkudan bahsetmeniz çok komik. Siz bu kafayla daha çok ağlar ve kurultaylarda gidersiniz.
  • yıldızyıldız18 sa önce
    katılıyorum hülya hanıma.
  • Emirhan canimEmirhan canim12 sa önce
    HICCC UGRASMAYIN ADAM GIBI ADAM INCE,SOZUNDE DURDU VE INCEYI ALLAH KORUDU VERILECEK SADAKASI VARMIS KAZANMADI CUNKU ENKAZ DEVRALACAKTI HERKES 1 YIL ICINDE EKONOMININ NE HALDE OLDUGUNU GORECEK MAALESEF IFLASSSSSSS
  • hasanhasan18 sa önce
    kiliçtaroğluda aynı şeyi söylemişti birgün sonra baykalın karşısına çıktı sizde vefa diye birşey olamaz yok. size güvenip peşinize düşen oy verenlerde akıl yok.size nasıl güvenip ülkeyi teslim etmek istiyorlar aklım ermiyor. tek bitane tutarlı hareketiniz yokki.
  • RASİMRASİM17 sa önce
    KK istifa eder de bir daha ki parti başkanı seçiminde aday olmazsa İnce o zaman sözünü yemek zorunda kalmadan aday olabilir. Kk bu bildiği için kulağının üstüne yatıyor.
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