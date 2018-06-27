Muharrem İnce sözünde duracak mı? Görüntüler ortaya çıktı

Seçimden tarihi bir hezimetle ayrılan CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na adeta kazan kaldırıldı. Yola Muharrem İnce ile birlikte devam etmek isteyen muhalif isimler tek tek Kılıçdaroğlu’na istifa çağrıları yapıyor.

İNCE VE KILIÇDAROĞLU YENİDEN KARŞI KARŞIYA

CHP’nin zoraki cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Muharrem İnce, Pazartesi günü yaptığı basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olacağının sinyalleri vermişti. Kemal Kılıçdaroğlu ise dünkü yaptığı açıklamayla "Koltuk sevdası olanları bu partide işi yok" diyerek Muharrem İnce’ye 'ince'den mesaj göndermişti.

İNCE: KAYBEDERSEM KARŞISINA ÇIKMAM

CHP’de kaos çanları çalarken Muharrem İnce’nin seçimden önce FOX TV’de katıldığı programda seçimi kaybetmesi halinde CHP Genel Başkanlığına aday olmayacağı açıkladığı ve "Seçimi kaybedersem, asla Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım." dediği görüntüler ortaya çıktı.

Şimdi kurultay tartışmalarının yaşandığı CHP’de yönetim değişikliğine gidilip gidilmeyeceği merak konusu.

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