CHP'de kılıçlar çekildi Muharrem İnce CHP Genel Başkanlık koltuğunu istedi

24 Haziran seçimlerinden büyük bir hüsranla çıkan CHP’de kazan kaynamaya devam ederken CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce dün akşam saat 19:00’da CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. Peki Kılıçdaroğlu İnce görüşmesinden sonra Kılıçdaroğlu istifa edecek mi?

24 Haziran genel seçimlerinde partisinden fazla oy olan Muharrem İnce ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saat 19.00'da görüştü. Kılıçdaroğlu ve İnce seçim sonrasında ilk kez görüşme gerçekleşmiş oldu. Muharram İnce Kemal Kılıçdaroğlu ile yüz yüze görüşeceğini söylemişti. Gürüşmede Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlere kadar partinin başanda kalmaya devam edeceği yerel seçimlerin sonucuna göre de Kılıçdaroğlu yol haritasını belirleyeceği iddia edildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde yüzde 30.4 oy alırken, CHP, yüzde 22.64 oy oranına sahip olmuştu. Seçimlerde CHP 146 milletvekili çıkarmıştı. Seçimlerde istenilen sonucu alamayan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası gündeme gelmişti.

"CHP'NİN ONURSAL BAŞKANI OL"

Muharrem İnce seçim gecesi yaşananları anlattı: "Sohbet ettik eşlerimizle birlikte yemek yedik, seçimi değerlendirdik; konuştuk. Sayın Kılıçdaroğlu’ndan bana bir teklif gelmedi, ama benden gitti. Ben şöyle söyledim, gizlim saklım yok benim. sayın genel başkana, büyük bir devlet adamlığı yaptığını, İYİ Parti’ye 15 vekil göndermeden başlayan ve kurultayda kendisine rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı yaparak milletin gönlünde taht kurduğunu, bu devlet adamlığının devam etmesi gerektiğini, kendisiyle bir yarışın, rekabetin içinde olmak istemediğimi ama milletin de bu cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında duyduğu, gördüğü, yaşadığı bir umut var, bunu kaybetmememiz gerektiğini ve kendisi isterse olağanüstü kurultayı kendisi toplayarak benim genel başkan olabileceğimi, kendisinin onursal genel başkan olacağını ve bir abi kardeş ilişkisi içerisinde kendisi grup başkanı olarak parlamentodaki çalışmaları yürüteceğini ve benim de genel başkan olarak Edirne'den Ardahan'a çalışacağımı, partiyi seçime hazırlayacağımı. Böyle bir teklifte bulundum. Evet ya da hayır demedi, ben bu teklifi yaptım. Ben imza toplamayacağım, ama hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu işi."

KILIÇLAR ARTIK ÇEKİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li İnce'nin 'onursal başkanlık' teklifiyle ilgili, "Özel yemeğin bağlamından koparılması siyasi nezaketsizlik." dedi