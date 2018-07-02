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Muharrem İnce: Seçimlerde usulsüzlük yok

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi sonuçları takip ettiği yerden kaçırıldığı, susturulduğu gibi iddiaları kesin bir dille yalanlayarak o gece yaşananları Twitter'da anlattı. Seçimlerde diğer siyasi partilerin seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemediklerini de belirten İnce, "Edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım" dedi.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
Muharrem İnce: Seçimlerde usulsüzlük yok

24 Haziran'da CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım." ifadelerini kullandı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, seçim günü Yalova'da oyunu kullanıp Ankara'ya geldiğini belirterek, aynı gün saat 16.50 sıralarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) önüne gittiğini ve 17.00'de YSK önünde açıklama yaptığını anımsattı.

'YSK'NIN ALDIĞI KARARLAR BİZİ KUŞKUYA DÜŞÜRMEDİ'

Seçim kampanyası boyunca "YSK'nin 16 Nisan referandumunda mühürsüz oyları kanuna aykırı bir şekilde geçerli sayması gibi bir karar alması halinde 50 bin avukatla YSK önünde olacağını" söylediğini hatırlatan İnce, şunları kaydetti:

"YSK böyle bir karar almadı. YSK'nin o gün aldığı kararlar sonuca etki edecek ve bizi kuşkuya düşürecek kararlar değildi. O nedenle seçim gecesi YSK önüne gitmedim, gidilmesi yönünde çağrıda bulunmadım. YSK önünde benim kulağıma fısıldayarak konuşan kişi CHP'nin yıllardır YSK temsilciliğini yapan ve milletvekili adayı olan Mehmet Hadimi Yakupoğlu idi. Sosyal medyada YSK temsilcimizin seçimle ilgili bana söyledikleri bile komplo teorisi üretilmesine neden oldu. Seçim sonuçlarını eşim, oğlum, kardeşlerim, yeğenlerim, İstanbul Milletvekilimiz ve Grup Başkanvekilimiz Sayın Engin Altay ve Bilecik Milletvekilimiz Sayın Yaşar Tüzün ile birlikte takip ettik. Seçim gecesi susturulduğum, tehdit edildiğim, kaçırıldığım, açıklama yapamayacak durumda olduğum yönünde söylenen/yazılan/paylaşılan her şey yalandır."

'KOMPLO TEORİLERİ DOĞRU DEĞİL'

İnce, "Arkadaşlar maalesef bilmediğiniz şeyler var" diye başlayan tweetin kendi hesabından atılmadığını, bu şekilde başlayan tweetin ekran görüntüsünün sahte ve düzmece olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Seçim sonuçlarını takip ettiğim yerden kaçırılmadım, eşim kaçırılmadı. Açıklama yapmayı Pazartesi saat 12.00'ye bıraktım ve o açıklamayı Pazartesi saat 12.00'de CHP Genel Merkezinde yaptım. Ben, ekibim, CHP, diğer siyasi partiler seçim sonuçlarını etkileyecek bir usulsüzlük tespit edemedik, edebilen varsa ve beni ikna ederse sonuna kadar mücadele etmeye varım. Seçimin ve seçim sürecinin adil ve hukuka uygun bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyemem ancak seçim sonrasında üretilen komplo teorilerinin doğru olmadığını söylemek için bu açıklamayı yaptım."

Verdikleri mücadelenin tek seçimlik bir mücadele olmadığını, Türkiye herkesin Türkiyesi olana dek mücadelelerinin süreceğini vurgulayan İnce, "Şimdi yapılacak iş hatalarımızı, eksiklerimizi gözden geçirip var gücümüzle önümüzdeki seçime hazırlanmak olmalıdır. Bunun için Çarşamba günü Erzurum'dan yola çıkıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 19:56
  1. Yalova
  2. İstanbul
  3. Erzurum
  4. Bilecik
  5. Ankara
  6. CHP
  7. Muharrem İnce
  8. seçim

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