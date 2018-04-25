Muharrem İnce açıkladı: Ben de Erdoğan'a oy veririm

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olacağı konuşulan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimlerde aday olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili değerlendirmede bulunan İnce, seçimde Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda oyunu Erdoğan’A vereceğini söyledi. İnce, “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!” şeklinde konuştu.