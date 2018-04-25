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Muharrem İnce açıkladı: Ben de Erdoğan'a oy veririm

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı konuşulan Muharrem İnce, seçimde Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda Erdoğan'a oy vereceğini söyledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 09:08
Muharrem İnce açıkladı: Ben de Erdoğan'a oy veririm

24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olacağı konuşulan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçimlerde aday olacağı iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili değerlendirmede bulunan İnce, seçimde Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasında kalması durumunda oyunu Erdoğan’A vereceğini söyledi. İnce, “Gül 7 yıl cumhurbaşkanlığı yaptı, bu süre içinde hangi yasayı veto etti? Tek yaptığı onların dümen suyuna gitmekti. Böyle şey olur mu? Ben ikisinin arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm!” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 09:08
  1. Yalova Milletvekili Muharrem İnce
  2. Abdullah Gül
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. 24 haziran seçimleri

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  • KAYAKAYA26 dk önce
    chp nin çaycısı yine konuştukemikli olda söylediklerin arkasında dur. tavuklar nerde muharrem.
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