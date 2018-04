CHP'li Muharrem İnce resmen açıkladı: Cumhurbaşkanlığına adayım!

Muharrem İnce cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıkladı. İnce, "Kazanacağıma inanıyorum" dedi. Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "İlk turda herkes kendi adayını çıkarırsa ikinci tur garanti olur. İkinci turda da ben kazanırım" dedi.

İnce, ikinci tura kalanın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ya da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olması halinde onlara her tür desteği vereceğini de söyledi. İnce, "Ben kalırsam da onların desteğini beklerim" diye konuştu.



İKİ ADAY KONUŞULUYORDU



Adaylar yavaş yavaş netleşirken, ana muhalefet partisi CHP ise henüz adayını açıklamadı. İttifak için bir dizi görüşmeler yürütülmesinin ardından CHP'nin kapalı grup toplantısında milletvekillerinin aday ve ittifaka ilişkin görüşleri alınıyor. Çatı aday olarak Abdullah Gül'ün ismi zikrediliyordu. Ancak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.



GÜL OLMADI OLAMAYACAK



Özel, "CHP'nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak" dedi. NTV'nin haberine göre CHP'nin artık kendi adayını çıkarması üzerinde duruluyor. Bu aşamada Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in ismi öne çıkıyor.



İNCE: ÇATI ADAY FORMÜLÜ DOĞRU DEĞİL



İnce, toplantıya gelişinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "İnşallah çok yakında CHP, adayını açıklayacaktır. Partimizin yetkili organları ne derse onu tartışmam. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim sadece bir tavsiyem olabilir, o da şudur, her partinin kendi adayını göstermesi doğrudur, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85'lerin üzerine çıktığında, bu sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda bir çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır. Onun haricinde diğer partiler kendi adaylarını en iyi şekilde açıklayacaktır." "CHP'nin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü aday göstereceği" iddialarının hatırlatılması üzerine İnce, "Ben CHP'nin, Saadet Partisi'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin kendi adayının olmasını matematik bilimine uygun buluyorum. Doğrusu budur diyorum. İnşallah öyle olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.



KESİCİ: YETERLİ ZAMAN VAR



İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiğinin hatırlatılması üzerine, "Bugün bütün değerlendirmeler yapılacak. Cumhurbaşkanı adaylarının isminin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesiyle ilgili yeteri kadar zaman var. Zannediyorum Cuma günü il başkanlarıyla bir toplantı yapılacak. Bütün bunların sonucunda yetkili parti organları karar verecek" ifadesini kullandı. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Memlekette hayırlı işler olacaktır. Merak etmeyin. Yeter ki sabırlı olun. Büyük bir telaş var, telaş olmasın. Türkiye'nin partisi CHP olduğu sürece hiçbir sıkıntı olmaz." dedi.



CİHANER: GÜL, CHP'NİN ADAYI OLAMAZ



Denizli Milletvekili İlhan Cihaner, "Abdullah Gül'ün aday olacağı" iddialarına ilişkin soru üzerine Cihaner, şunları kaydetti:



"Abdullah Gül'ün CHP'nin adayı olmaması gerekir, olamaz da zaten. Buna dair partiden açıklama da oldu. CHP kendi adayını kendi kadroları içerisinden çıkaracak birikime de kadro zenginliğine de sahiptir. Olsa olsa bizde 'kimi seçeceğiz' kaygısı olabilir. Hatta şurada rastgele girenlerden birisi, o adı geçenlerden daha iyi yapar bu işi."