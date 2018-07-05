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24 Haziran'da sandığa gömülen Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi!

24 Haziran seçiminde unutamayacağı bir yenilgi alan Muharrem İnce hızını alamadı kendince Osmanlı'yı kötülemeye kalkıştı. Müzmin mağlup İnce, yenildikten sonra çekilmeyen Osmanlı gibi değil, yenildikten sonra çekilen Mustafa Kemal gibi davranacağını iddia etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:02
24 Haziran'da sandığa gömülen Muharrem İnce Osmanlı'yı kötüledi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce arasındaki koltuk gerilimi günden güne yükseliyor.

Erzurum'daki temasları boyunca Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarda bulunan İnce, son olarak Osmanlı'yı da diline dolayarak tepkileri üzerine çekti.

Osmanlı'nın yenildiğinde geri çekilmesini bilmediğini, Atatürk'ün ise yenildiğinde geri çekilmeyi başardığını ifade eden Muharrem İnce, kendisinin de Atatürk gibi davranacağını söyledi.

"OSMANLI HEP KAYBETTİ"

Muharrem İnce, şunları söyledi: "1699, Osmanlı'nın ilk toprak kaybettiği tarihtir. Osmanlı bizim atalarımız, 223 yıl hep kaybetti. 1699 Karlofça Antlaşması'ndan sonra başladı. 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz'a kadar hep kaybetti. 223 yıl neden kaybetti biliyor musunuz? Osmanlı generalleri geri çekilmesini bilmiyor. Yenildiğinde geri çekilmesini bilmiyor.

ATATÜRK YENİLİNCE ÇEKİLDİ

Mustafa Kemal Paşa, Kütahya Savaşı'nda yenildi, Eskişehir'de yenildi. Kütahya, Eskişehir'de yenilince orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Elindeki gücünü ölçtü, 'Benim gücüm nedir? dedi. Hazırlıklarını yaptı ve 26 Ağustos 1922'de Büyük Taarruz'u başlattı. 30 Ağustos 1922'de savaşı kazandı.

YENİLDİĞİNİ KABUL EDEMEYEN YENEMEZ

223 yıl hep kaybetti, geri çekilip hazırlıklarını yapıp savaşa giren birisi savaşı kazandı. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Biz bu seçimde yenildik. Yenildiğini kabul edemeyen yenemez."

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 08:02
  1. Sakarya
  2. Kütahya
  3. Eskişehir
  4. Erzurum
  5. osmanlı
  6. muharrem ince
  7. CHP

YORUM YAZ

  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Sizin gibi gizli siyonistler Osmanlıya sızdı ve icin icin 250 sene yedi koca imparatorluğu. Şimdi bizde 16 yıldır o kurtcukları temizliyoruz anladın İnce ?
  • 05 Orhan05 Orhan1 sa önce
    ..... oradan. Birde sana ince diyorlar. Sen bayağı bir kalassın lan. Osmanlıyı ağzına alırken besmele çekeceksin önce zırto.
  • osmanosman1 sa önce
    ....İnce.senosmanlının .... bıraktığı kadar bile olamazsın. utanmaz . sana şimdi kim ne zehirli gazı verdide kudurdun?
  • BOYKOTT ISRAELBOYKOTT ISRAEL10 dk önce
    Bizim büyük anli sanli Osmanlilari ve ATATÜRKÜ sizin o pis ve igrenc koltuk tartismaniza alet etme ey alkolik herif..Siz kimsiniz(AYNAYA BAKIN) onlar kim ey siyasetin en serefsizleri!EVET sizler sadece siyonistlerin ortadogu pisliklerisiniz(fetö/pkk)..ikinizde gitseniz Türkiye ve CHP büyük bir nefes alir..!!!
  • muratmurat1 sa önce
    Osmanlı yı eleştirmek neden Osmanlı ya dil uzatmak oluyor.Kanlarıyla Allah ın yardımıyla kazandıklarını, yine kanlarıyla Allah ın dilemesiyle kaybetti.Haksız değilki.Kabul ettiler yada etmediler ama geri çekildik 2 asır boyunca.Kutul Amere zaferi,Çanakkale zaferi evet de günün sonuda 1680 ne kadardık - 1918 de ne kadardık.Bir tarafı Osmanlı yı hatasız kabul ediyor öteki taraf M.Kamal i hatasız kabul ediyor. bu denklemden millet de devlette çıkmaz.Aha böyle ağır aksak kör topal yürürüz.
  • cccccc1 sa önce
    Lozanı anlat mu mu mu maaareemmm mumumu muarrrreeem.
  • ihsanihsan1 sa önce
    halbuki tam tersi oldu yalancı ince Osmanlı çekildi kemal ölünce çekilmiş oldu
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi1 sa önce
    Sende chp ye bir sey yapamazsin osmanlidan ne istiyorsunuz bu ne osmanli dusmandir simdiden kaybettin seninde agzin lahim kokuyor ataturk kacsene yasadiki ne yapti osmanliyla ataturku bir tutuyorsunuz rahat birakin artik birde ataturkun aarkasina saklanmayin hdp ve pkk da ataturku sevmeyen terörustlerle berabersiniz sizin ataturkle bir isiniz yok sevmiyorsunuz sadece agzinizda ismi biz hem osmanli hemde ataturku seviyoruz
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