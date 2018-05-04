Muharrem İnce namazda CHP'liler bakın nerede!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, adaylığının açıklanmasın ardından Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazını kıldı.

İNCE CAMİDE PARTİLİLER DIŞARIDA

Muharrem İnce’ye, bazı partililer eşlik etse de CHP’lilerin büyük bir kısmı Cuma namazı kılmak yerine eski meclisin önünde beklemeyi tercih etti. Birinci Meclis önünde toplanan CHP'liler, Muharrem İnce'nin namaz çıkışı konuşma yapacağı alanı doldurdu.

Cemaat camide namazdayken dışarıda bekleyen bazı CHP’lilerin su ve sigara içtikleri görüldü.