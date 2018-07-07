Muharrem İnce kurultay için yeterli imzayı topladı mı?

24 Haziran seçimleri sonrası CHP’de kazan bir kez daha kaynamaya başladı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce seçimlerde partisinden 10 puan fazla oy almasıyla CHP Genel Başkanlığı için harekete geçti. CHP yönetimi kurultay yok derken, İnce kanadı ise seçimli kurultay için delegelerden imza toplamaya başladı. Peki Muharrem İnce kurultay için yeterli imzayı toplayabilecek mi?

CHP'DE KAZANLAR FOKUR FOKUR KAYNIYOR

24 Haziran seçimleri sonrası en hareketli partili CHP oldu. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce sandıklardan % 30.2 ile çıkarken, CHP ise % 22’lerde kaldı. Seçimler bitti ancak CHP’de kazan kaynamaya devam ediyor. Zira geçtiğimiz günlerde Muharrem İnce, CHP Genel Başkanlık koltuğuna resmen aday olduğunu açıklamış, Kemal Kılıçdaroğlu’na da bu teklifi sunmuştu. Anca Muharrem İnce’nin Genel Başkanlık koltuğunu bana bırak, partinin onursal genel başkanı ol dediği Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, genel başkanlık koltuğunu bırakmamakla direnirken, olağanüstü kurultayın da zamanında olacağını açıkladı. Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu ve ekibinin kurultay yok açıklamasından sonra ise Muharrem İnce tarafı ise seçimli kurultay için harekete geçmeye hazırlanıyor.

KURULTAY İÇİN 630 İMZA ŞART

CHP parti tüzüğüne göre imza sürecinin 15 gün içinde tamamlaması gerekiyor. Yani 9 Temmuz'da ilk imza alınırsa 23 Temmuz'da imza toplama işleminin tamamlanıp Genel Merkez'e iletilmesi gerekiyor. Gerekli imzaların toplanması durumunda ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götürmesi şart. CHP'nin 1260 civarında delegesi bulunuyor. Muharrem İnce CHP’yi seçimli kurultaya götürmesi için 630 imza bulması şart. Muharrem İnce'nin yakın ekibi, şu ana kadar 600'e yakın delegenin İnce'ye destek verdiğini, gerekli resmi imzaların da kısa sürede içinde toplanacağını açıkladı.