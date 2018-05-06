'Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu koltuğundan indirebilir!'

CNN Türk'de yayınlanan Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında seçim sürecinin tüm yönleri masaya yatırıldı. Konuklardan Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendirdi.

Yaşar Hacısalihoğlu, "CHP'nin genel başkanlık koltuğuna dayalı bir mücadelenin yansımasından çok fazla kurtulamayacağı kanaatindeyim" diyerek, Kılıçdaroğlu ve İnce arasında geçen mücadeleyi hatırlattı.

Hacısalihoğlu, "Seçimdeki oy dağılımında CHP'nin 5 puanlık bir artışı olursa Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan edebilir. 5 puanlık bir düşüş de Muharrem İnce'nin parti içindeki ısrarını zayıflatır; bir Sarıgül deneyimine örnek olabilir" diye konuştu.