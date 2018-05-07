Muharrem İnce rezil oldu! Bakın ilk vaadi ne

CHP Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce,"19 Mayıs ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 TL para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de Cumhuriyet bursu vereceğim." dedi.



CHP BELEDİYELERİN BURSLARINI İPTAL ETTİRDİ



2004 yılında CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne dava açması sonucu 2008 yılında belediyelerin yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs ve kredi vermesine olanak tanıyan düzenleme iptal edilmişti. Şimdi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk iş olarak öğrencilere burs vereceğini söyledi. Şimdi ise Bursları iptal ettiren CHP'nin adayı İnce'nin ilk vaadi olarak öğrencilere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500 TL burs vereceğini söylemesi manidar bulundu.