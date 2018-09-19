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Muharrem İnce İBB’ye aday olacak mı? Son dakika Kılıçdaroğlu açıkladı

Türkiye 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler şimdiden yerel seçim çalışmalarına başladı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Muharrem İnce mi olacak sorusuna CHP lideri Kılıçdaroğlu son dakika cevapladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:09
Muharrem İnce İBB’ye aday olacak mı? Son dakika Kılıçdaroğlu açıkladı

Türkiye 2019 Mart ayındaki yerel seçimlere hazırlanıyor. Siyasi partiler şimdiden yerel seçim çalışmalarına başladı. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayının Muharrem İnce mi olacak sorusuna CHP lideri Kılıçdaroğlu son dakika cevapladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili olarak "Biz 24 Haziran gecesinde iyi bir sınav vermedik" dedi. Kılıçdaroğlu, kızgın olan seçmenlerin haklı olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu, "İnce'nin CHP'nin İBB Başkanlığına aday gösterilme ihtimali var mı?" sorusuna ise "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur" dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu "Muharrem İnce'nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz."

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:09
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