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Kılıçdaroğlu İnce sorusuna böyle cevap verdi!

Muhharem İnce'nin İBB'ye adaylığı sorusunu cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur.'' dedi.

19 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
Kılıçdaroğlu İnce sorusuna böyle cevap verdi!

İç çekişmelerin devam ettiği CHP'de yerel seçimler için arayış devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin adaylığı ile ilgili soruyu cevapladı.

Muharrem İnce’nin CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayı gösterilme ihtimali olup olmadığı sorulan Kemal Kılıçdaroğlu, "Kimin kazanma ihtimali varsa onu aday göstereceğiz doğal olarak. Olması gereken de budur. Adaylar üzerinde durulacak, araştırılacak, kamuoyu yoklamaları yapılacak ve doğal olarak örgütlerin görüşü alınacak. Bütün bunların hepsini bir araya getirerek bir aday belirleyeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 10:41
  1. İstanbul
  2. Muharrem İnce
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP istanbul adayı

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