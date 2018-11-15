Muharrem İnce İstanbul adayı mı? CHP İBB adayı kim olacak?

CHP, 2019 yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. CHP, Parti Meclisi toplantısında 147 belediye başkan adayının isimleri belirlendi. En çok merak edilen ise CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) adayının kim olacağıydı. CHP İBB adayı Muharrem İnce’nin ismi geçiyor. Peki Muharrem İnce İBB adayı olacak mı?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) AK Parti’nin kalesi olarak bilinen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için isim belirlemekte zorlanıyor. Kimi çevreler Kılıçdaroğlu’nun HDP’nin desteğini almak için HDP’li isim olan Celal Doğan’ı İBB adayı yapmak istediğini söylerken, başka bir çevre ise Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’i aday göstermek istediğini iddia ediyor. Ancak CHP’nin İBB adaylığı konusunda bir diğer isim ise Muharrem İnce. Peki Muharrem İnce CHP’nin İstanbul adayı olacak mı? CHP Muharrem İnce’yi aday gösterecek mi?

"İstanbul'dan başka yeri istemiyorum*

CHP’li siyasetçi Kemal Anadol’un eşi Seren Anadol’un İzmir’de düzenlenen cenaze töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı hakkında konuşan Muharrem İnce, İstanbul adayının belirlenmesi için eğilim yoklamasını önererek, “Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce sandık kurulsun dedi

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, İBB adayının nasıl belirleneceği konusuna ilişkin şunları söyledi: “Benim, teklifim sandık kurulmasıdır. Sandık deyince ‘ön seçim’ demiyorum. Eğilim yoklaması da olabilir. İstanbul’un 39 ilçesine birer sandık kurulur, üyeler gider oyunu kullanır. Adı geçen arkadaşların hiçbiri rakibimi değil. Hepsi arkadaşımız, dostumuz. Kim aday olmak isterse müracaat eder. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bugüne kadar kimse müracaat etmedi. Bunun müracaatı olmaz. Bu işin kurtuluşu, 259 bin üyenin önüne sandığa koyarız, oradan kim çıkarsa adayımız olur ve onunla birlikte çalışırız. Ben bu görüşteyim. Bu görüşten başka hiçbir yerde ne adayım ne başka bir şeyim”