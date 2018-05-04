Muharrem İnce hala Twitter hesabını değiştirmedi!

CHP her seçim lafı geçtiğinde 'Biz hazırız, hodri meydan' gibi sözler söylüyor ama seçimlere ne kadar hazır?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ancak bugün, 24 Haziran'daki seçimlerde partilerinin cumhurbaşkanı adayının Yalova Milletvekili Muharrem İnce olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanan Muharrem İnce'nin hala Twitter hesabını değiştirmemesi dikkatlerden kaçmadı. CHP'nin seçimlere ne kadar hazır olduğu böylece ortaya çıktı.

Bu ayrıntı bile Muharrem İnce'nin ne kadar doğru bir isim olduğu sorusu akıllara getirdi.