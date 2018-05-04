Muharrem İnce, CHP'yi böyle yerden yere vurmuştu

YENİAKİT.COM.TR - 2019’da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınması ile şaşkına uğrayan muhalefet cephesi alelacele ittifak uğraşı içerisine geldi. Hatta milletvekili transferleri bile yapıldı. Ancak İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi ortak aday konusunda bir karara varamadı. Meral Akşener kendisinin aday olmasını isterken Saadet Partisi de Abdullah Gül konusunda ısrarcı oldu. Bir türlü anlaşamayan 3 parti kendi adaylarını çıkarma kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün topladığı CHP milletvekilleri ile partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Muharrem İnce CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı oldu.

KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU

Muharrem İnce ismi CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı muhalefetin başını çekiyor. Geçtiğimiz seçim döneminde Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na karşı adeta bayrak açmış ve AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın her seçimde daha fazla fark atarak CHP’yi yendiğini böyle anlatmıştı.