Muharrem İnce, CHP'yi böyle yerden yere vurmuştu
CHP uzun süren entrikaların sonucunda cumhurbaşkanı adayını belirledi. CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na muhalefetin başını çeken Yalova Miletvekili Muharrem İnce oldu. İnce’nin adaylığı Kılıçdaroğlu’na karşı sert eleştiriler yönelttiği o konuşmayı akıllara getirdi.04 Mayıs 2018 Cuma 10:29
YENİAKİT.COM.TR - 2019’da yapılması planlanan seçimlerin erkene alınması ile şaşkına uğrayan muhalefet cephesi alelacele ittifak uğraşı içerisine geldi. Hatta milletvekili transferleri bile yapıldı. Ancak İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi ortak aday konusunda bir karara varamadı. Meral Akşener kendisinin aday olmasını isterken Saadet Partisi de Abdullah Gül konusunda ısrarcı oldu. Bir türlü anlaşamayan 3 parti kendi adaylarını çıkarma kararı aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün topladığı CHP milletvekilleri ile partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Muharrem İnce CHP’nin 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı oldu.
KILIÇDAROĞLU'NU YERDEN YERE VURDU
Muharrem İnce ismi CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı muhalefetin başını çekiyor. Geçtiğimiz seçim döneminde Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu’na karşı adeta bayrak açmış ve AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’ın her seçimde daha fazla fark atarak CHP’yi yendiğini böyle anlatmıştı.
SÖZDE TARAFSIZ ÖZDE SOLCU!
CHP'nin cumhurbaşkanı adayını duyurduğu bugünkü toplantıda Kılıçdaroğlu ile sahneye çıkan Muharrem İnce , tarafsız bir cumhurbaşkanı olacağını iddia etti. Ancak geçtiğimiz dönemlerde yaptığı bu konuşmada "Önce sola bakacaksın" diyerek sol görüşlü bir cumhurbaşkanı olacağını kendi ağzıyla itiraf etmiş oluyordu
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