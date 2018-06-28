0553 313 94 23

Muharrem İnce ‘devam’ dedi!

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine oy verenlere bir mesaj yazdı.

28 Haziran 2018 Perşembe 15:05
Muharrem İnce ‘devam’ dedi!

CHP’nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisine oy verenlere teşekkür ederek, “Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek.” mesajını yazdı.

İşte İnce’nin paylaşımı:

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 15:05
  1. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • haydahayda13 sa önce
    yörü git lan şarlatan dikili ağacın yok lafa bak...
  • HaticeHatice13 sa önce
    Soze bak turkiye hepimizin turkiyesi olana dek yola devammis bu kadar sacma bir laf duymadim turkiye hepimizinde sizin kabullenemediginiz insanlar buda dindarlar bakin allah korusun tayyip beyden sonra guvenmedigi inanmadigi eline kan bulasmis chp ye oy vermez chp gercekten o 6 oktan dolayi 18 sene ezani allahin kelamini kaldirip anlamsiz ifadesiz dugusuz bir sekilde okutuldugu icin ayasofyayi muzeye cevirdigi icin lanetli bir partidir ayasofyada fatih sultan mehmedin herkim burayi maksadinin yani cami disinda kullanirsa allahin laneti onun uzerine olsun demistir o yuzden chp lanetlidir kiyamete kadar allah onlara bu ulkeyi yonetme yetkisi vermeyecektir bir bunu kabul etseler ince birazcik kabullendide iste o kadar zaten sistem degisti bu sistem uygulamasinda yavas yavas kk haricinde herkes herseyi kabullenecektir
  • HaticeHatice13 sa önce
    Soze bak turkiye hepimizin turkiyesi olana dek yola devammis bu kadar sacma bir laf duymadim turkiye hepimizinde sizin kabullenemediginiz insanlar buda dindarlar bakin allah korusun tayyip beyden sonra guvenmedigi inanmadigi eline kan bulasmis chp ye oy vermez chp gercekten o 6 oktan dolayi 18 sene ezani allahin kelamini kaldirip anlamsiz ifadesiz dugusuz bir sekilde okutuldugu icin ayasofyayi muzeye cevirdigi icin lanetli bir partidir ayasofyada fatih sultan mehmedin herkim burayi maksadinin yani cami disinda kullanirsa allahin laneti onun uzerine olsun demistir o yuzden chp lanetlidir kiyamete kadar allah onlara bu ulkeyi yonetme yetkisi vermeyecektir bir bunu kabul etseler ince birazcik kabullendide iste o kadar zaten sistem degisti bu sistem uygulamasinda yavas yavas kk haricinde herkes herseyi kabullenecektir
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Beşiktaş aradığı sağ beki buldu! Florian Jozefzoon...
  1. Beşiktaş aradığı sağ beki buldu!..
  2. Aboubakar'ın Beşiktaş'a geliş tarihi..
  3. CHP'li Eren Erdem gözaltına alındı
  4. Bursaspor'dan Vagner Love bombası
  5. İngiliz kulübü Galatasaray'ın..
  6. ABD'den S-400 hamlesi! Güçlerini..
  7. AK Parti seçimlere itiraz etti,..
  8. Yaşar Okuyan yine rezil oldu: Erdoğan..
  9. Fransa basını duyurdu! Rizespor ve..
  10. Teröristbaşı Netanyahu: Bizi yok etmek..
  11. Kılıçdaroğlu açıkladı! Muharrem İnce..
  12. CHP'den cesaret alan HDP harekete..
  13. İşte CHP'nin eseri! HDP'li vekilden..
  14. CHP'den Süleyman Soylu'ya istifa çağrısı
  15. HDP'nin koltuk değneği CHP'den Bakan..
  16. Hollanda'dan skandal karar: Türk..
  17. Düzenli yürüyüş yapmanın inanılmaz..
  18. Boy uzunluğu ve kanser olma riski..
  19. Kimler limonlu su içemez?
  20. Yapay kornea da üretildi
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
Murat Karayalçın Muharrem İnce'nin yeni planını ifşa etti
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
CHP'liler övünün! PKK'nın infazı hakkında skandal...
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
Karamollaoğlu'ndan ilginç seçim açıklaması: İspat ettik
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
'30 yıllık karım çemkirdi' diyen Emin Çapa, Kemalistlere 'hezimet'in sebeplerini anlattı
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...
Mustafa Karahasanoğlu açıkladı...AK Parti'nin oy kaybındaki önemli iki husus...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
Kamuda yeni dönem! Sil baştan değişiyor
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...
CHP'nin anketçisinden itiraf: Erdoğan'ın kazanacağını gördüm, söyleseydim beni...