Muharrem İnce ‘devam’ dedi!

CHP’nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kendisine oy verenlere teşekkür ederek, “Hepimizin Türkiye’si için oy veren milyonlara, her gün mesaj yollayan, sosyal medyadan desteğini ve birlikte yürüme kararını paylaşan yüz binlere teşekkür ederim. Türkiye hepimizin Türkiye'si olana dek yolculuğumuz devam edecek.” mesajını yazdı.

İşte İnce’nin paylaşımı: