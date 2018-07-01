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İnce CHP'lilere ateş püskürdü: Bunlar delirmiş, bunlar paranoyak!

CHP’nin hezimeti tadan cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim gecesi kendisi ve eşinin kaçırıldığı iddialarıyla ortalığı karıştırmaya çalışan CHP’lilere ateş püskürdü. İnce, “Bunlar paranoyak, bunlar delirmiş!” diye konuştu.

01 Temmuz 2018 Pazar 08:53
İnce CHP'lilere ateş püskürdü: Bunlar delirmiş, bunlar paranoyak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 24 Haziran gecesi ağır bir yenilgi alan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkında üretilen komplo teorilerini değerlendirirken oldukça sert ifadeler kullandı. 

BUNLAR DELİRMİŞ, HASTALAR

Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a röportaj veren İnce, ortaya atılan iddialara ilişkin "Bunlar delirmiş! Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış... Ya rüya gördüler ya gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok." dedi.

"DESTEĞİ OLMAMASI DAHA İYİ"

İnce, şöyle devam etti: "Bunlar paranoyak! İnanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi. Resmen kötülük yapıyor. Türkiye’de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var. Sözde Atatürkçü, sözde cumhuriyetçi ama aslında değil, ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar!"

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2018 Pazar 08:53
  1. muharrem ince
  2. ayşe arman
  3. hürriyet
  4. recep tayyip erdoğan

YORUM YAZ

  • Mustafa DoğanMustafa Doğan5 sa önce
    Eee Muharrem bey işten bu ülkeyi yöneten Tayyip Erdoğan yıllarca bu manyaklarla uğraştı işte halada uğraşıyor
  • Ali HaydarAli Haydar3 sa önce
    Bir mitingde "intikam intikam" diye tempo tutuyorlardı. Neyin intikamı? Kimden intikam? Durup dururken bir parti mensubu neyin intikamı için yemin eder ki? Eğer M. İnce bundan dolayı "paranoyak" diyorsa haklı.
  • H.Mustafa NARH.Mustafa NAR6 sa önce
    Sapik da olsa Kılıçdaroğlu'na on çeker..hiç değilse kendini kullandirmiyor. Kılıçdaroğlu ise vatan hainliği ile yargilanmali,hangi ülkenin mali,hangi ülkenin mendili belli bile değil!
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