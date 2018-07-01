İnce CHP'lilere ateş püskürdü: Bunlar delirmiş, bunlar paranoyak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında 24 Haziran gecesi ağır bir yenilgi alan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hakkında üretilen komplo teorilerini değerlendirirken oldukça sert ifadeler kullandı.

BUNLAR DELİRMİŞ, HASTALAR

Hürriyet Gazetesi'nden Ayşe Arman'a röportaj veren İnce, ortaya atılan iddialara ilişkin "Bunlar delirmiş! Bunları yazanlar gerçekten hasta. Yok eşimi kaçırmışlar, yok sarayda albaylar varmış... Ya rüya gördüler ya gerçekten hastalar! Başka bir açıklaması yok." dedi.

"DESTEĞİ OLMAMASI DAHA İYİ"

İnce, şöyle devam etti: "Bunlar paranoyak! İnanın böylelerinin desteği olmaması daha iyi. Resmen kötülük yapıyor. Türkiye’de böyle kime hizmet ettiği belli olmayan bir kesim var. Sözde Atatürkçü, sözde cumhuriyetçi ama aslında değil, ortalığı karıştırmaktan başka bir şey yapmıyorlar!"