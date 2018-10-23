CHP İstanbul-İBB adayı Muharrem İnce mi? Muharrem İnce çark etmekte Kılıçdaroğlu ile yarışıyor!

24 Haziran seçimleri sonrasında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölgeye konuşan CHP'nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce, kendisinin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmayacağı bir daha ki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklamıştı. İnce bu kez de "İstanbul'da bir ön seçim yapılırsa ve ön seçimde de çıkarsa İBB adaylığı için varım"dedi.

"İstanbul adaylığı için varım"

Bir gazeteye konuşan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "İlk kez söylüyorum: İstanbul adaylığı için varım" diyen İnce, devamında "İstanbul'da CHP'nin yaklaşık 250 bin üyesi var. Üyelerin tamamının katıldığı bir önseçim yapılsın. Buradan çıkarsam adaylığa varım" ifadesini kullandı. İnce, neden ön seçim talebinde bulunduğunu da şöyle gerekçelendirdi: "Türkiye demek, İstanbul demektir. 250 bin üye az değildir. Bu üyelerimiz harekete geçerse biz bu seçimi kazanırız. İstanbul'u kazanırsak bu başarıdan bir Türkiye hikâyesi çıkar ve Cumhurbaşkanlığı seçimini alırız"

Muharrem İnce yine çark etti

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge yeni sezonun ilk konuğu CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkan adayı Muharrem İnce olmuştu . Muharrem İnce kendisine sorulan İBB adayı olurmusunuz sorusuna şu cevabı vermişti: “İBB'yi alan bir kişi (Benim üzerimden konuşmayalım) 25 yıllık AK Parti saltanatını yıkacak bir kişi cumhurbaşkanlığını da alır. Şunu görüyorum. O kadar popüler olur ki onu alan kişi ne CHP Genel başkanı kalır, ne cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce kalır. Kazanırsa mutlaka cumhurbaşkanı adayı o kişi olur.” Muharrem İnce İBB adayı değil bundan sonraki süreçte cumhurbaşkanı adayı olacağını söylemişti.

Aday olmam dedi yine Kılıçdaroğlu'nun rakibi oldu

Muharrem İnce, 24 Haziran seçimleri öncesinde CHP’nin adayının CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun olmasını istemiş ancak partinin adayı kendisi olmuştu. Yine İnce, 24 Haziran'da seçimi kaybetmesi durumunda bir daha Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına rakip olarak çıkmayacağını söylerken “Ola ki 24 Haziran’da kazanamadım. Kılıçdaroğlu’nun karşısında asla aday olmam. Ben vefalı bir insanımdır. Kendisiyle asla bir yarışa çıkmam. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı bulursak onu da desteklerim” demişti ancak İnce yine çark etmiş, CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu Kılıçdaroğlu’na ise onursal genel başkanlığı görevini teklif etmişti.