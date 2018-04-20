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Muharrem İnce'den adaylık çıkışı

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığına aday olmak için genel başkan Kılıçdaroğlu'nun kararını beklediği, onun aday olmaması halinde kendisinin aday olacağı öne sürüldü.

20 Nisan 2018 Cuma 10:24
Muharrem İnce'den adaylık çıkışı

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adaylığını açıklaması için partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararını beklediği iddia edildi.

Daha önce iki kez Kılıçdaroğlu'yla girdiği genel başkanlık seçiminden yenilgiyle çıkan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Kılıçdaroğlu'nun vereceği kararı bekliyor.

Muharrem İnce'nin "Genel Başkan aday olmazsa ben olurum" dediği öne sürüldü. İnce bir çok platformda çok kez CHP'nin adayının CHP'li bir isim olması gerektiğini söylemişti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 10:24
  1. Yalova
  2. muharrem ince chp

YORUM YAZ

  • BAL-KESBAL-KES1 sa önce
    MUHARRERMMMMMMMM SAKIN ADAY OLMA , ADAYLIK KEMAL İN TARİHİ GÖREVİ , KAÇMAK İÇİN DELİK ARAYIP DURUYOR , BU FIRSATI VERME BAY KEMAL E ,
  • Ahmet öztürk Ahmet öztürk 1 sa önce
    Ben aklı başında bir adam sanıyordum buda kuş beyinli çıktı, kk buna aday yapar sonrası siyasi hayatı biter, sen daha kk yi yenemedim kalmışsın cumhur ittifakı karşısında kazanmayı düşünüyorsun, kk bile seni yendide yendi, yendide yendi cumhur ittifakı için sinek ve kolay lokmasın
  • abdoabdo1 sa önce
    la ince bu oyuna gelme keMAL seni partiden ayıracak. millet vekilide olamayacaksın eğer kaybedersenki kaybedeceksin. bari evdeki pilavdan olma.
  • YakupYakup2 sa önce
    chpyi batağın içine çekiyor kılıçtaroğlu , hdp ve ip ile muharrem bey gibi aydın demokrat bir adamı bozuk para gibi harcıyor kılıçtaroğlu.
  • gökhangökhan3 sa önce
    saf la bu adam... aday olan seçilemeyecek garanti. dahası m.vekilide olamayacak. yalandaroğlu senden kurtulmak için seni aday yaparsa şaşırmam :)
  • MilletMillet3 sa önce
    Mutlaka aday olmalı .Muharrem bey aday olursa KK nın adayından daha çok oy alacağı kesindir Yani her halikarda KK yolcudur
  • HÜSEYİNHÜSEYİN4 sa önce
    HELAL OLSUN MUHARREM İNCEYE TAKDİRLE KARŞILARIM...ZATEN CHPDE DEMOKRATİK SEÇİM OLSAYDI TEHDİTSİZ MUHARREM İNCE KAZANACAKTI....
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