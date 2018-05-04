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Muharrem İnce açıklandıktan sonra Abdüllatif Şener kararını verdi!

Abdüllatif Şener, dörtlü ittifak için seçim kampanyası yürütmeye karar verdi.

04 Mayıs 2018 Cuma 14:29
Muharrem İnce açıklandıktan sonra Abdüllatif Şener kararını verdi!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayları arasında adı geçen eski sağcılardan Abdüllatif Şener, CHP-İP-SP ve DP'nin oluşturduğu 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" dedi.

T24'ün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 24 Haziran seçimlerinde Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığını ilan etmesiyle ilgili, "Memleket için hayırlı olsun" diyen Şener, şunları söyledi:

"Mevcut iktidar yapısında bir değişikliği halen özlüyoruz onun için çaba harcayacağız. Bu seçimleri önemli görüyordum, herkes önemli görüyor. Türkiye'nin geleceği açısından bir iktidar değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu süreçte, adaylığımın faydalı olacağını düşündüğüm için bunu ortaya koymuştum, gerekenleri de yaptım. Görevimi yaptığımı düşünüyorum. Sonunda ana muhalefet partisi Muharrem İnce'yi aday olarak ilan etti. Memleket için hayırlı olsun. Demokratik bir seçim, rekabeti olmasını, seçim güvenliğinin gerçek anlamda sağlanmış olmasını diliyorum."

Şener, 4'lü ittifak için seçim çalışmaları yürüteceği mesajını vererek, "Durduğum yeri değiştirmiyorum" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 14:29
  1. Türkiye
  2. Kılıçdaroğlu
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıç
  5. Karabağ
  6. Yalova
  7. Muharrem İnce

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  • ErdoğanErdoğan1 sa önce
    Ulan değiştirmediğin aparatın kalmadı beynin yanmış senin yakında ben Mesihim diye çıkar Kılıçdaroğlundan yardım istersin yağdanlık şeytanın atına binmiş gidiyorsun uğrurlar ola Abdullatif
  • yavuzyavuz1 sa önce
    Sayın Şener verdiğiniz bu karar bütün dengeleri altüst etti bütün adaylar şoka girdi listeler ittifaklar çöktü seçim tarihi değişiyor bu kararınız dünya medyasında bile SON dakika olarak geçiyor........
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