CHP'den genel başkan adayı olması beklenenj Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'nin kurultaya gideceğini söyledi.

İnce:"Koltuğa yapışanlar kalkmamak için her yolu deniyor, her yola başvuruyor. Her şeye rağmen umut galip gelecek, değişim çok yakında" dedi.