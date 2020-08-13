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Siyaset

Muharrem İnce 24 Haziran gecesinde nerede olduğunu açıkladı

Yeni siyasi hareketinin yol haritasını açıklayan Muharrem İnce, yaptığı toplantıda, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi gecesinde nerede olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 10:58:00 - 2020-08-13 11:07:05
Muharrem İnce 24 Haziran gecesinde nerede olduğunu açıkladı

CHP'nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde aday gösterdiği Muharrem İnce, yeni siyasi hareketinin yol haritasını açıklamak üzerinde basın toplantısı gerçekleştirdi. İnce, 24 Haziran gecesi çok konuşulan bir konuya da açıklık getirdi.

Söz konusu seçim gecesinde nerede olduğunu açıklayan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Seçim gecesi nerede olduğumu bir anlatayım. Televizyonlarda bir Kemal Bey'in reklamı bir benim reklamım. Yahu Kemal Bey'in reklamını niye veriyorsunuz; Kemal Bey aday değil.

Moralimi bozmak için ellerinden geleni yaptılar. Bana yakın isimleri aday yapmadılar. Kazanamayayım diye ellerinden geleni yaptılar.

Geldik seçim gecesine. Şimdi ne yapıyorsunuz, bana bilgi verin, diyorum. Bana bilgi vermiyorlar. Bilgi yok elde. Nasıl çıkacağım milletin karşısına ben? İkinci tura kaldı mı kalmadı mı, bilmiyorum ki. Sabah oldu, sordum; aldınız mı bütün tutanağı? Aldık. Peki o zamani teşekkür ederiz. YSK'ya yazı yazdım. 13 bin sandıkta CHP'nin gözlemcisi yok. 4 milyon oy yapar bu. 4 milyon oyu CHP yalnız bırakmış."

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Yorumlar

Dogan

Onu anladikta Basliginiza bakinca hala cevab vermemis ayni Süleyman demirel misali
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