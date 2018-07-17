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Aksünger: İnce 24 Haziran'da dondu kaldı

CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, partisi içindeki 24 Haziran polemiklerini farklı boyuta taşıyacak bir açıklama yaptı. Aksünger, 24 Haziran gecesi Muharrem İnce'ye sonuç gönderilmediğini, bu yüzden İnce'nin donmuş bir şekilde kaldığını söyledi.

17 Temmuz 2018 Salı 09:42
Aksünger: İnce 24 Haziran'da dondu kaldı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi partisinin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.

Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.

Aksünger ayrıca ilk günden CHP'de olağanüstü kurultay için 250 imza toplandığını söyledi. CHP'de kurultaya gidilebilmesi için 634 delegenin imzası gerekiyor.

Aksünger, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile imza sayısının 353 ulaştığını ifade etti ve "Değişim olacak gibi" diye yazdı.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:42
  1. HABER
  2. Erdal Aksünger
  3. Muharrem İnce

YORUM YAZ

  • İlhami babaİlhami baba47 dk önce
    Hala bu partiye oy verecek olan salokalar iyi düşünün diyeceğim ama sizde düşünecek beyin varmı acaba yok der gibisininiz olsa niye oy verelim der gibisiniz iyidebe kardeş o kafa tası denen nesne içinde ne besliyorsunuz içi boşmu kafanızın
  • mevlütmevlüt1 sa önce
    adamım değişime gerek yok ...koltuğu bu zata çivileyin olsun bitsin....japonla yapıştırın sonra....
  • vatandaşvatandaş53 dk önce
    ZOOR.. KILIÇDAROĞLU BIRAKMAZ
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