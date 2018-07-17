Aksünger: İnce 24 Haziran'da dondu kaldı

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP PM üyesi Erdal Aksünger, 24 Haziran gecesi partisinin Muharrem İnce'ye hiç sonuç göndermediğini de ilk defa açıkladı.



Aksünger, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim gecesi CHP tarafından yalnız bırakıldığını söyleyerek, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" dedi.



Aksünger ayrıca ilk günden CHP'de olağanüstü kurultay için 250 imza toplandığını söyledi. CHP'de kurultaya gidilebilmesi için 634 delegenin imzası gerekiyor.



Aksünger, daha sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile imza sayısının 353 ulaştığını ifade etti ve "Değişim olacak gibi" diye yazdı.