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Muharrem ayının faziletleri nedir? Muharrem ayının ilk 10 günü yapılacak ibadet ve dualar

Peygamber Efendiniz’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi kameri takvime göre Hicri yıl başı olarak kabul edilmekte. Muharrem ayının birinci olan hicri yılbaşı 11 Eylül Salı gününe denk gelmekte. Peki Muharrem ayının fazileti nedir? Hicri yılbaşında neler yapılır? Müslümanların yıl başısı olan Muharrem ayını nasıl idrak edilmeli?

07 Eylül 2018 Cuma 14:27
Muharrem ayının faziletleri nedir? Muharrem ayının ilk 10 günü yapılacak ibadet ve dualar

Peygamber Efendiniz’in Mekke’den Medine’ye hicret etmesi kameri takvime göre Hicri yıl başı olarak kabul edilmekte. Muharrem ayının birinci olan hicri yılbaşı 11 Eylül Salı gününe denk gelmekte. Peki Muharrem ayının fazileti nedir? Hicri yılbaşında neler yapılır? Müslümanların yıl başısı olan Muharrem ayını nasıl idrak edilmeli?

Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim] Kıymet verilen dört aydan biri Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir: Muharrem ayı ve Muharrem ayı orucu ile ilgili hadisler

(Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi] (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]  (Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]

[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: (Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

MUHARREM AYINDA YAPABİLECEĞİMİZ İBADET VE DUALAR

 Muharrem ayında Rabbimizden günahlarımızın affı için bol bol tevbe istiğfar edilebilir. Hicri senenin ilk ayının ilk gecesi, tevbe istiğfar etmek için tesbih namazı kılınabilir. Bu namazı aşağıdaki tarif edilen şekilde eda edebilirsiniz; “Yâ Rabbi, bu yeni senede beni mağfiret-i ilâhiyene, rızâ-yı ilâhîne ve hidâyet-i ilâhîyene mazhar eyle, yeni açılan amel defterimi rızâ-yı ilâhîne muvâfık amel ile doldurmayı bana nasip eyle, beni gadab-ı ilâhîne dûçâr edecek amellerden muhâfaza buyur.”

Tesbih namazında (15 tesbihden sonra) şunlar okunur:

1. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âyetü’l-Kürsî,

2. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Âmene’r-Rasûlü… (Sûre-i Âl-i İmrân’ın ilk 2 âyeti de ilâve edilerek)

3. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 Hüvellâhüllezî…

4. rek’atte: 1 Fâtiha-i Şerîfe, 1 İhlâs-ı Şerîf.

Namazdan sonra istiğfâr edilir, salevât-ı şerîfe getirilir ve arkasından duâ edilir.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:27
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