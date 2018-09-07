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Muharrem ayında kılınacak namazlar

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Müşriklerin işkencesinden Müslümanları kurtarıp daha emin bir beldeye yani Medine’ye hicret etmesi olayına Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayının birinci günü 11 Eylül Salı günü idrak edilecek. Aşure günü yani Muharrem’in 10. Günü ise 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte Peki hicri yılbaşı olan Muharrem ayı nasıl değerlendirilmeli? Muharrem ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler neler?

07 Eylül 2018 Cuma 14:35
Muharrem ayında kılınacak namazlar

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Müşriklerin işkencesinden Müslümanları kurtarıp daha emin bir beldeye yani Medine’ye hicret etmesi olayına Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayının birinci günü 11 Eylül Salı günü idrak edilecek. Aşure günü yani Muharrem’in 10. Günü ise 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte Peki hicri yılbaşı olan Muharrem ayı nasıl değerlendirilmeli? Muharrem ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler neler?

Muharrem ayı kameri aylara göre, ay senenin birinci ayı yani Hicri yıl başı olarak kutlanmakta. Bu ayın birinci gecesi, akşam ve yatsı arasında ( yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gece) Allah rızası için iki rekat namaz kılınır.

Namaza şu niyetle başlanır :

“Ya Rabbi, bizi yetiştirmiş olduğun bu seneyi, hakkımızda mübarek kılman; avfı ilahine, feyzi ilahine, mazhar kılman; dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için ; Allahu Ekber “

Her iki rekatta :

7 Fatihai şerife,  7 Ayetel- kürsi,  7 İhlası şerif, okunur.

Namaz dan sonra :

11 defa :

La ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh. Lehül-mülkü ve lehül-hamdü yuhyi ve yumit. Ve hüve hayyün la yemutü biyedihil hayr. Ve hüve ala külli şey’in kadir.

11 İstiğfarı şerif,

11 Salevatı şerife, okunup dua yapılır. Duada, geçmiş senenin günahlarının afvı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:35
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