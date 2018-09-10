Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?

Muharrem ayının birinci günü Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayının birinci günü 11 Eylül Salı günü idrak edilecek. Muharrem’in 10. günü yani Aşure 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte . Peki Muharrem orucu nedir? ve Muharrem orucu nasıl tutulur?

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Muhammed (s.a.v.), Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşure'den önceki gün, Aşure günü ve Aşure'den sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.