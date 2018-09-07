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Muharrem ayı ne zaman? 2018 Hicri Yıl başı Eylül’ün kaçında

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallahu aleyhi vesselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etmesine hicri yıl başı olarak kabul edilir. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Peki 2018 Hicri yıl başı ne zaman?

07 Eylül 2018 Cuma 14:06
Muharrem ayı ne zaman? 2018 Hicri Yıl başı Eylül’ün kaçında

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallahu aleyhi vesselam, miladi 571’de 20 Nisan'a rastlayan, Rebiulevvel ayının 12. pazartesi sabahı, Mekke’de doğdu. 622’de Mekke’den Medine’ye hicret etmesine hicri yıl başı olarak kabul edilir. Muharrem ayının birinci gecesi Müslümanların yılbaşı gecesidir. Peki 2018 Hicri yıl başı ne zaman?

Muharrem ayı kamer yanı Hicri takvimin lk ayıdır. Muharrem ayı ayrıca haram ayları arasında yer almakta. Haram aylarda savaşmak kesinlikle yasaklanmıştı. Kurban Bayramı da içinde barındıran Zilhicce ayından sonra Muharrem ayı gelmekte.  Müslümanlar için öneme sahip olan 2018 Muharrem ayı 11 Eylül günü başlayacak ve 9 Ekim tarihine kadar devam edecek.

MUHARREM AYININ FAZİLETLERİ

Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim] Kıymet verilen dört aydan biri Muharrem ayının, Zilkade, Zilhicce ve Receble beraber Kur’an-ı kerimde kıymet verilen dört aydan biri olduğu bildirilmektedir. (Tevbe 36) Birkaç hadis-i şerif meali de şöyledir: Muharrem ayı ve Muharrem ayı orucu ile ilgili hadisler (Ayların efendisi Muharrem, günlerin efendisi Cuma’dır.) [Deylemi]

(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır.) [Müslim]

(Nafile oruç tutacaksan Muharrem ayında tut, çünkü o, Allahü teâlânın ayıdır. O ayda bir gün vardır ki, o günde Allahü teâlâ geçmiş kavimlerden birinin tevbesini kabul etti. Yine o gün tevbe edenlerin günahlarını da affeder.) [Tirmizi]

 (Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhalefet edin.) [İ.Ahmed]

[Yalnız Aşure günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki: (Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:06
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