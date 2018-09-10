Muharrem ayı başladı mı? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı orucu hükmü

Müslümanlar için Muharrem ayı önemli aylardan biridir. Peygamberimizin (S.A.V) Mekkeden Medineye hicret etmesiyle başlayan yolculuğu Hicri yılbaşı (Muharrem ayının biri) olarak kabul edilir. İçinde Aşure gününü de barındıran Muharrem ayı başladı mı? Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman? Muharrem ayında yapılacak ibadet ve edilecek dualar neler? İşte Muharrem ve Aşure gününe ilişkin detaylar...

Hz. Muhammed’in (S.A.V) Müşriklerin işkencesinden Müslümanları kurtarıp daha emin bir beldeye yani Medine’ye hicret etmesi olayına Hicri Yılbaşı olarak kabul edilmekte. Bu yıl Muharrem ayının birinci günü 11 Eylül Salı günü idrak edilecek. Aşure günü yani Muharrem’in 10. Günü ise 20 Eylül 2018 Perşembe gününe denk gelmekte Peki hicri yılbaşı olan Muharrem ayı nasıl değerlendirilmeli? Muharrem ayında kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler neler?

PEKİ, MUHARREM AYINDA HANGİ İBADETLER YAPILMASI GEREKİR?

- Kur'an-ı Kerim'de "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur." buyrulmuştur. Bu yüzden Muharrem ayında oruç tutmak çok faziletlidir.

- Muharrem ayının birinci gününde akşam ve yatsı arasında yani zilhicce’nin son gününü, Muharrem’in birinci gününe bağlayan gecesi 2 rekat namaz kılınır.

- Muharrem ayının ilk gecesinde ise tesbih namazı kılınır ve bu namazda “Ya Rabbi, bu yeni senede beni mağfireti ilahine, rızai ilahine ve hidayeti ilahine mazhar eyle. Yeni açılan amel defterimi rızai ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle. Beni gadabı ilahine duçar olacak amellerden muhafaza buyur.” diyerek dua edilir.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicrî senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günü'dür. Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. 2018 yılında Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmektedir.

MUHARREM ORUCU NEDİR?

Kurban Bayramı Hicri takvime göre Zilhiçce Ayı’nın 10. günü başlar. Kurban Bayramı’nın 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Muharrem orucundan önce 3. günlük Masum-u Pak orucu tutulur. Bu oruç küfede şehit düşen Müslüm Bin Akıyl ile çocukları İbrahim ve Muhammet için tutulur. Müslüm, İmam Hüseyin’in amcasının oğludur.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?

Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur. Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Muhammed (s.a.v.), Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşure'den önceki gün, Aşure günü ve Aşure'den sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.