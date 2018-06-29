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Muharrem İnce sosyal medyada alay konusu oldu! Kendi apoletini kendisi söktü

Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden Muharrem İnce, resmi twitter hesabındaki 'Cumhurbaşkanı Adayı' ibaresini sildi. Sosyal medya kullanıcıları kampanya sürecinde general İsmail Metin Temel’in “apoletlerini sökeceğim” hatırlatması yaparak 'Apolet öyle değil, böyle sökülür' etiketiyle paylaşımda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 15:13
Muharrem İnce sosyal medyada alay konusu oldu! Kendi apoletini kendisi söktü

CHP'nin mağlup Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim yenilgisinin ardınan resmi twitter hesabının bilgi kısmında yer alan ''Cumhurbaşkanı Adayı'' ibaresini sildi. 

İnce'nin sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik sonrası, İsmail Metin Temel Paşa hatırlatması yapan sosyal medya kullanıcılarından,  ''Apolet öyle değil, böyle sökülür'' etiketiyle paylaşımlar yağmaya başladı.


 
''APOLETLERİNİ SÖKECEĞİM'' DEMİŞTİ
 
15 Temmuz gecesi FETÖ'nün ölüm emrini verdiği ve Afrin'deki terör yuvalarına yönelik gerçekleştirilen Zeydin Dalı Harekatı'nı yöneten 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa, İnce'nin de hedefindeydi.
 
İnce, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelen Temel Paşa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamasını hazmedemeyip seçim kampanyası boyunca ''30 Ağustos'ta emekli edeceğiz'' ''Apoletlerini sökeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 15:13
  1. Ordu
  2. İsmail Metin Temel
  3. FETÖ
  4. Muharrem İnce
  5. Recep Tayyip Erdoğan

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  • ErsanErsan8 sa önce
    Akit bugun haber yapmistiniz ince cuma namazina gidecekmi diye gitti gordunuzmu gormediyseniz sozcuye bakin
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