Muharip Gazilere Milli Mücadele Madalyası Verildi

Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalyaları Tevcih Töreni düzenlendi. Törende, Kıbrıs Barış Harekatına katılan 36 gaziye madalyaları verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törene Vali İbrahim Akın’ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Alb. Ferhat Kuran, Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak, şehit ve gazi dernekleri başkanları, gaziler ve aileleri katıldı.

Gaziliğin de şehitlik kadar değerli bir mertebe olduğunu belirten Vali Akın, “Bundan tam 45 yıl önce Kıbrıs Türkünün malını, canını, namusunu korumak, Kıbrıs Türklerinin yok olmalarını önlemek ve işgalcilere karşı gereken mücadeleyi göstermek üzere 20 Temmuz 1974 yılında 37 bin 500 vatan evladı Kıbrıs Harekatına katıldı. Bir kısmı şehit olurken geriye kalanlar da Kıbrıs Gazileri olarak hayatlarına devam ettiler. Bu madalyalar gazilerimizin onurudur, şerefidir, göğüslerinde gururla taşıyacaklardır. Bu ülkede yaşayan herkesin yeri geldiğinde vatanı, milleti, bayrağı uğruna gözünü kırpmadan can vermeye hazır olduğunu biliyoruz.” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ramazan Baykara ve Kırşehir Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal Parlak’ın da duygularını anlattığı program, gazilere madalyalarının verilmesi ile sona erdi.