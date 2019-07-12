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Muhammet’in yeteneği hayran bırakıyor

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören Muhammet Akın, seramikten yaptığı eserlerle beğeni topluyor.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:29
Muhammet’in yeteneği hayran bırakıyor

Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde eğitim gören Muhammet Akın, seramikten yaptığı eserlerle beğeni topluyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencilerinden Muhammet Akın seramikten yaptığı eserlerle beğeni topluyor. Seramik Atölyesi eğitimlerinde kısa sürede aşama kaydeden Muhammet, şimdi yaptığı eserleri sergide sergilemeyi planlıyor. Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Elektrik pano montörlüğü öğrencilerinden olan Muhammet Akın, Sosyal ve mesleki alandaki gelişiminin yanı sıra sanat alanında da büyük gelişim ve başarı gösterdi. Uygulanan program kapsamında sanat atölyesinde seramik ile tanışan Muhammet, serbest seramik şekillendirme ile başlayan çalışmalarına, azmederek güzel eserler ortaya koyuyor.


Gayretli çalışmalarıyla yeteneğini geliştiren Muhammet Akın, seramikte çömlekçi tornası aşamasına kısa sürede geçti. Muhammet, çömlekçi tornasında yeteneğini de ortaya koyarak güzel çalışmalar ortaya çıkardı. Yakında açılmayı planlanan seramik sergisinde Muhammet Akın’ın birbirinden güzel eserleri de sergilenecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:29
  1. sergi
  2. sanat

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