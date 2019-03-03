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Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi’nde sona yaklaşıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesine kazandırılan ve açılışa hazırlanan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.

03 Mart 2019 Pazar 14:38
Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi’nde sona yaklaşıldı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Aşkan Mahallesine kazandırılan ve açılışa hazırlanan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi’nde incelemelerde bulundu.


Meram Belediyesi’nin Aşkan Mahallesine kazandırdığı Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi açılış için gün sayıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, özellikle eski stadyum alanının yıkılmasından sonra kent merkezinde, rahatlıkla ulaşılarak spor yapılabilmesini sağlayacak olan modern tesisin açılışı öncesi gerçekleştirilen son hazırlıkları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Fatma Toru, inşaatta çalışan ve çevre düzenlemesi yapan işçilerin çay ikramını da geri çevirmedi, onlarla bir süre hasbihal etti.



“Spor kompleksi önemli bir açığı kapatacak"


Spor kompleksinin önemli bir açığı kapatacağının altını çizen Başkan Fatma Toru, sporseverlerinde bu açılışı dört gözle beklediğini anımsattı. Tesisin açılışının kısa bir süre sonra gerçekleştirileceğinin de müjdesini verenBaşkan Toru, “Bugüne kadar birbirinden değerli yatırımları ilçenin ve mahallelerin ihtiyaçlarına göre Meram’a kazandırdık. Her bir yatırımımız ve projemiz daha yaşanabilir daha güzel bir Meram’a atılmış adımdır. Aşkan Mahallesine kazandırdığımız spor kompleksi de bu yöndeki önemli yatırımlarımızdan biri oldu. Özellikle şehir merkezinde doğan boşluğu büyük ölçüde dolduracak bir yatırıma ‘Muhammet Yürükuslu’ ismini vererek yine bir vefa örneği gösterdik. Muhammet Yürükuslu, kişiliği ve sporculuğu ile geleceğin sporcularına örnek olacak bir isim olarak bu kompleksle birlikte ölümsüzleşti” diye konuştu.



"Başaralı sporcular yetiştirmek ve insanımızın spor yapması önceliğimizdir"


Başta obezite olmak üzere çağın birçok hastalığının en önemli tedavisinin spor olduğuna dikkat çeken Başkan Fatma Toru, “İlk hedefimiz dünya çapında sporcular yetiştirmek. Meram’ın Konya’nın ismini dünyaya duyuracak yetenekleri bulup çıkarmak ve onları destekleyip büyük başarıların altına imza atmalarını sağlamak önceliğimizdir. Bunun yanında bu tesis, insanlarımızın sağlıklı beden ve zihin yapısı ile birlikte sağlıklı yaşam için her yaşta spor yapabilmelerini sağlayacak. Spor kompleksimiz 12 bin 400 metrekarelik arsa üzerine oturuyor. Kompleksimizin açık alanlarında basketbol sahası ve tenis kortları hizmet verecek. Yine tesisimizin 4 bin metrekarelik kapalı alanında ise bekleme salonları, yedi kulvarlı okçuluk alanı, 2 adet kapalı bir adet açık tenis kortu, badminton alanı, bay ve bayanlar için fitness salonları, masa tenisi salonu, yine bayanlar için step, plates, aerobik, zumba, spinning, trambolin stüdyoları yer alıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açılacak olan tesisimiz Meram’a ve Konya’ya hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:38
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