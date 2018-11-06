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Muhammet Levent Bülbül kimdir? Muhammet Levent Bülbül MHP Grup Başkanvekili mi oldu?

İYİ Parti'nin verdiği EYT önergesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Erhan Usta'nın yerine MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül getirildi. Peki Muhammet Levent Bülbül kimdir? Muhammet Levent Bülbül nereli ve kaç yaşında? İşte MHP Grup Başkanvekili olan Muhammet Levent Bülbül biyografisi

06 Kasım 2018 Salı 13:05
Muhammet Levent Bülbül kimdir? Muhammet Levent Bülbül MHP Grup Başkanvekili mi oldu?

İYİ Parti'nin verdiği EYT önergesinin Meclis'te kabul edilmesinin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından görevden alınan Erhan Usta'nın yerine MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül getirildi. Peki Muhammet Levent Bülbül kimdir? Muhammet Levent Bülbül nereli ve kaç yaşında? İşte MHP Grup Başkanvekili olan Muhammet Levent Bülbül biyografisi...

Muhammet Levent Bülbül kimdir?

6 Ekim 1959 tarihinde doğmuştur. Daha önce MHP Sakarya İl Başkanı olarak görev yapmıştır. 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde Milliyetçi Hareket Partisi'nden 27. Dönem Milletvekili seçilmiştir. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 2001 yılında mezun oldu ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Özel Hukuk Ana Bilim Dalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bilim Dalında Yüksek Lisans yaptı. Muhammed Levent Bülbül 2002'den bu yana Sakarya Barosu'na bağlı olarak Serbest Avukatlık yapan Muhammed Levent Bülbül, Ülkücü bir ailenin mensubu olarak, çocuk yaştan itibaren Ülkü Ocakları bünyesinde bulundu. Hendek Ülkü Ocakları ve üniversite teşkilatlarında görevler aldı. 2009 yılında MHP Hendek İlçe Başkanlığı'na seçilerek 4 yıl süreyle görev yaptı. Şubat 2013'de MHP Sakarya İl Başkanlığı görevine atandı. Aynı yıl Çin Halk Cumhuriyeti'nin daveti ile bu ülkeye giderek ziyaret ve temaslarda bulunan 10 kişilik MHP Genç Siyasetçiler Heyeti'nde yer aldı. 5 yılı aşkın süredir MHP İl Başkanlığı görevini yürütmekte iken, 24 Haziran seçimlerinde Milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Evli ve 1 çocuk babası. İyi derecede İngilizce biliyor.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:05
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