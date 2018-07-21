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Muhammet Güven kimdir? Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Muhammed Güven nereli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Muhammet Güven atandı. Peki Prof. Dr. Muhammet Güven kimdir?

21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:02
Muhammet Güven kimdir? Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olan Muhammed Güven nereli?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adalet, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarına yardımcı atadı. Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Prof. Dr. Muhammet Güven atandı. Peki Prof. Dr. Muhammet Güven kimdir?

Doğum yeri ve Tarihi : Konya, 1966

Medeni durumu : Evli, 5 çocuk babası

Yabancı Dil : İngilizce, çok az Fransızca ve ispanyolca

Üniversite : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi (1983-1989) Uzmanlık Eğitimi : ERÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1991-1995) ve Yoğun Bakım Bilim Dalı (2011)

Akademik Kariyer:Öğr. Gör. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1995-1997) Yrd. Doç. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (1997-2000) Doç. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2000-2006) Prof. Dr. ERÜ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (2006-halen) Deneyim ve değerler önemlidir.

Kurum İçi Görevler: Kalite Güvence Birimi Sorumluluğu (2001) Yoğun Bakım Bilim Dalı Başkanlığı (2014-halen) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı (2006-2008) Başhekim Yardımcılığı (2005-2008) Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (2006-2008) Başhekimlik (2008-2010) Tıp Fakültesi Dekanlığı (2010)

 

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 13:02
  1. Konya
  2. Ankara
  3. Prof. Dr. Muhammet Güven kimdir?

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