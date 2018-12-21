İYİ Parti Uşak belediye başkan adayı Muhammet Gür oldu. Muhammet Gür’ün Uşak İYİ Parti belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Muhammet Gür’ün kim olduğu araştırılıyor. Muhammet Gür kimdir? Muhammet Gür nereli? Muhammet Gür hangi görevlerde bulundu?

Muhammet Gür kimdir?

Muhammet Gür 1967 yılında Uşak’ın Eşme ilçesinde doğdu, ilk, orta ve lise eğitimini Uşak’ta tamamlayan Gür, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizli Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. MHP’de çeşitli görevlerde bulunan Gür, 2009 yılında Uşak Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2009-2011 yıllarında Uşak Sportif Başkanlığı görevini yürüttü. Gür,evli ve iki çocuk basası.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.