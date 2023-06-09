Muhammed Yakut'un finansörü oymuş! Arkasındaki isim ünlü işadamı çıktı

Sosyal medyadan yayınladığı videolarla gündem olan Muhammed Yakut ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından sürdürülen soruşturma dosyasının içine iş insanları da girdi.

Muhammed Yakut ile iş birliği içinde olduğu tespit edilen magazinci Can Tanrıyar'ın "yağma" iddiası ile tutuklanmasının ardından perde arkasındaki diğer kişiler de çorap söküğü gibi ortaya çıkmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya sürpriz bir şüpheli çıktı. O isim iş dünyasının yakından tanıdığı Muhammet Nuri Ensari'ydi.

Can Tanrıyar'ın tutuklanmasının ardından genişletilen soruşturma kapsamında, tanıklar ve yapılan dijital sorgulamalar sonunda Muhammet Nuri Ensari ismi ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can Tanrıyar ve Muhammet Nuri Ensari arasındaki telefon trafiği ve HTS kayıtları, ilişkiyi belgeledi. İlişkiler bunlarla da sınırlı değildi.

Yakut'un finansörü "derici" çıktı

Can Tanrıyar, Muhammet Nuri Ensari ve Muhammed Yakut arasındaki bağ da delillendirildi.

Ortaya çıkan tabloyu derinlemesine araştıran İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ensari Deri'nin sahibi Muhammet Nuri Ensari'nin, YouTube videoları ile gündeme gelen Muhammed Yakut'un finansörü olduğunu tespit etti.

Hatta, Muhammed Yakut ve Can Tanrıyar arasındaki ilişkiyi kuran isim bizzat Muhammed Ensari'ydi.

İlk videolar Can Tanrıyar'ın evinde çekildi

Muhammed Yakut'un ilk videolarını magazinci Can Tanrıyar'ın evinde çektiği ortaya çıktı.

Sonrasında da Muhammed Yakut'un Almanya'ya gitme sürecini bizzat Muhammed Nuri Ensari yönetti.

Yurt dışına çıkış yasağı koyuldu

Bu trafiğin ortaya çıkmasının ardından Ensari Deri'nin sahibi Muhammed Nuri Ensari geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına "şüpheli" sıfatıyla çağrıldı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Muhammed Ensari, yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Muhammed Nuri Ensari'nin miras nedeniyle mahkemelik olduğu ölen ağabeyinin eşi hakkında ve kavgalı olduğu iş insanları hakkında Muhammed Yakut'a yayınlar yaptırdığı ortaya çıktı.

Borsaya açılırken de tartışıldı

Muhammed Nuri Ensari'nin, Ensari Deri'nin halka arzı sırasında da, yüksek miktarda kısa vadeli dolar borcunun bulunduğu Finans gündem adlı internet sitesi tarafından gündeme getirilmişti.

Buna rağmen şirket, 23 Mart 2022'de 119 milyon TL halka arz tutarı ile 285 bin yatırımcıya yapılan satışla halka arzı gerçekleşmişti.

Siyaset ve iş dünyasından isimler

Öte yandan Patronlar Dünyası'nın edindiği bilgilere göre, Muhammed Yakut ile ilgili sürdürülen soruşturmada siyaset ve iş dünyasından başka isimler de geçiyor. Bu isimlerle ilgili titiz bir çalışmanın sürdürüldüğü kaydedildi.

Muhammet Nuri Ensari kimdir?

Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Muhammet Nuri Ensari, 1990 yılından itibaren aile şirketinde deri sektöründeki faaliyetlerini başlatmıştır.

1993’ten 2007 yılına kadar Ensari Deri Kürk San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yapmış, aynı zamanda Şirket’in Tekirdağ Çorlu’da bulunan fabrikasını sevk ve idare etmiştir.

2007 Ocak ayında Şirket’in Yönetim Kurulu Başkanı olan Ensari, halen bu görevini devam ettirmektedir. Muhammet Nuri Ensari 2004 yılından bu yana TÜSİAD ve Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AMCHAM) üyesidir.

Bunun yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliklerini devam ettirmektedir.

Birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Muhammet Nuri Ensari, aynı zamanda Dünya Engelliler Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.