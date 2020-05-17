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Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir, Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında, Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir nerelidir? Soruları Ramazan ayı boyunca devam eden 16 Mayıs TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında Muhammed Yahya Yıldızhan’nı kazanması sonrası merak edilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 09:01:00 - 2020-05-17 09:02:29
Muhammed Yahya Yıldızhan kimdir? Muhammed Yahya Yıldızhan kaç yaşında?

Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasının birincisi kim oldu? Muhammed Yahya Yıldızhan kim? TRT 1’de yayınlanan Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında henüz 15 yaşında olan Muhammed Yahya Yıldızhan bu seneki en yüksek puanı alan (397 puan) Muhammed Yahya Yıldızhan izleyicileri tilavetiyle mest etti.

Ramazan Ayı Boyunca devam eden 16 Mayıs TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasında birinciliği Muhammed Yahya Yıldızhan kazandı. TRT 1 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışmasını izle. Başvuru nasıl yapılır?  Mehmet Ali Sarı,  Halil Necipoğlu ve Osman Eğin hocaların jüri heyetini oluşturduğu yarışmaya Günlük kazananlar haftada bir yapılan hafta finaline katılıyor. Hafta birincileri de Ramazan ayı sonunda finale katılıyor. Gün birincilerine 3 tam altın hediye edildi.

İlk olarak Eskişehir’de düzenlenen 18 yaş altı erkek öğrenciler Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında İstanbul’dan katılan  Muhammed Yahya Yıldızhan ikinci olarak adını duyurdu.  İstanbul’daki Abdüsselam Kur’an Kursunda Hafızlığını bitirdi. Halen İstanbulZeytinburnu Merkezefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi devam ediyor.

 

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