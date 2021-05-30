Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül nerelidir?

Muhammed Gül, 1984 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. 3 çocuklu ailenin ortanca oğludur. Muhammed Serkan Gül, inşaat, işletmecilik ve tekstil işleri ile uğraşıyor. Son dönemde yazdığı kitaplarla da gündeme gelen Gül, Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’nın da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Vakfın Onursal Başkanlığı’nı ise Sedat Peker yapıyor. Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, 1982 yılında kuruldu.