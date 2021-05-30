  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
SADAT'tan flaş Sedat Peker açıklaması!
Balıkesir'de kan donduran cinayet
FETÖ'nün kirli oyunu ortaya çıktı
AK Parti'nin yeni anayasa çalışması tamamlandı
Biyografi Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül nerelidir?
Biyografi

Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül nerelidir?

Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül ne iş yapıyor? Muhammed Serkan Gül, Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı yönetim kurulu başkandır. Peki Muhammed Serkan Gül nerelidir? Muhammed Serkan Gül kaç yaşında? Muhammed Serkan Gül ne mezunudur?

Yeniakit Publisher
2021-05-30 13:20:00 - 2021-05-30 13:21:47
Muhammed Serkan Gül kimdir? Muhammed Serkan Gül nerelidir?

Muhammed Gül, 1984 yılında Kahramanmaraş’ta doğmuştur. 3 çocuklu ailenin ortanca oğludur. Muhammed Serkan Gül, inşaat, işletmecilik ve tekstil işleri ile uğraşıyor. Son dönemde yazdığı kitaplarla da gündeme gelen Gül, Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı’nın da yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Vakfın Onursal Başkanlığı’nı ise Sedat Peker yapıyor. Sümbül Efendi İlim ve Hizmet Vakfı, 1982 yılında kuruldu.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay