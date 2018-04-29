Muhammed Salah'tan Mısır'a sert tepki! "Çok büyük aşağılama var"

Mısır'ın ve kendisinin imajını düzeltmeye çalışan darbeci Abdülfettah es-Sisi yine ortalığı karıştırdı. Son zamanların en çok konuşulan ismi Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, adının izinsiz bir şekilde kullanılmasına sert tepki gösterdi.

İSMİ VE FOTOĞRAFLARI İZİNSİZ KULLANILDI

Başka firmalarla anlaşması bulunan Salah'ın fotoğraflarını, darbeci Sisi'nin talimatıyla Mısır'ın devlet iletişim operatörü We tarafından izinsiz olarak reklam amaçlı kullanıldı.

ARADI FAKAT 'KALDIRMAYACAĞIZ' CEVABINI ALDI

Bunun üzerine şirketi arayarak tepki gösteren Muhammed Salah, kaldırılmasını istedi fakat kaldırılmayacağı cevabını aldı.

Bu duruma tepki gösteren Muhammed Salah, "Malesef muamele yönteminde çok büyük aşağılama var. Muamelenin bundan çok daha iyi olmasını isterdim" tepkisinde bulundu.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Muhammed Salah'ı yalnız bırakmayan taraftarlar ise sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi. Sözkonusu olay Twitter'da dünya gündemine girdi.

MÜSLÜMAN KİMLİĞİNİ YANSITAN SALAH ÇOK SEVİLİYOR

Sahada secde ederek şükreden ve Müslüman kimliğini her seferinde yansıtan Salah, tüm futbolseverlerin sevgisini kazanmış durumda. Salah’ın ismi, dünyanın en ünlü taraftarlar gruplarından biri olan Liverpool tribünlerinde birbirinden ilginç tezahüratlarla anılıyor. Özellikle ünlü İngiliz Grup Dodgy’nin “Good enough” parçasının Muhammed Salah’a uyarlanmış hali tribünleri çoşturuyor. Şarkının sözleri şöyle: “ Senin için yeterince iyiyse, benim için de yeterince iyi. Birkaç gol daha atarsa ben de Müslüman olacağım. Bir camide oturacağım, olmak istediğim yer orası!” Salah ile özdeşleşen bu şarkı, internette en çok dinlenler arasına girdi bile.