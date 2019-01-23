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Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

- Liverpool'un Mısırlı yıldız oyuncusu Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına ulaşılamaması bugün ülke gündeminde geniş yer buldu

23 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
Muhammed Salah'ın sosyal medya hesaplarına erişilemiyor

KAHİRE (AA) - Liverpool’un Mısırlı yıldız futbolcusu Muhammed Salah’ın, sosyal hesaplarına ulaşılamaması ülkede gündemi değiştirdi.

Salah'ın sevenleri bugün ona ait Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarına erişim sağlayamadı.

Ülke gündemini değiştiren konu hakkında yıldız futbolcu tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sosyal medyada ise söz konusu durumun Salah'ın dün yaptığı bir paylaşımla ilgisi olabileceği iddiaları konuşuluyor.

Mısır’da geniş bir hayran kitlesine sahip Salah dün yaptığı paylaşımda, "Karar 2019; Gerçek iletişim zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Liverpool'un Mısırlı sağ kanat oyuncusu Muhammed Salah, gol sayısını 32'ye çıkararak 38 hafta süren 2017-2018 İngiltere Premier Ligi sezonunda en fazla gol atan futbolcu olmuştu.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 15:44
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