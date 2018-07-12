Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer Muhtar hayatını kaybetti! Muhammed Ömer Muhtar kimdir?

Libya’nın İtalyanlar tarafından işgal edilmesi sırasında direnişin simgelerinden olan Ömer Muhtar'ın 97 yaşındaki oğlu Muhammed Ömer Muhtar Bingazi’de bulunan evinde vefat ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Nisan 2012’de Libya milli kahramanı "Çöl Aslan'ı" lakaplı Ömer Muhtar'ın oğlu Muhammed Ömer El-Muhtar'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmişti. Basına kapalı gerçekleşen kabul 45 dakika sürdü. Muhammed Muhtar, ardından Ak Parti Genel Merkezi'nden yardımcılarıyla birlikte dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmüştü. Muhammed Muhtar, daha önce Erdoğan'a ilişkin, "Libyalılar için ikinci Ömer Muhtar sayılıyor. Türkiye, Libya ve diğer ülkeler için bir örnektir" demişti.

ÖMER MUHTAR KİMDİR?

Libya’daki direnişin öncüsü ve sembolü Ömer Muhtar, 1862 yılında Libya’nın Defne bölgesinin Batnan kasabasında doğdu. Annesinin ismi Aişe binti Muharib’tir. Ömer Muhtar ilk öğrenimini babası Muhtar’dan aldı. Babası 1878 yılında Hac vazifesini yerine getirirken vefat edince onun ve kardeşi Muhammed’in yetiştirilmesini babasının yakın arkadaşı Seyyid El Giryani üstlendi. Giryani, Ömer Muhtar’ı ve kardeşini Cağbub’taki İslâmi Bilimler Akademisi’ne yazdırdı ve Ömer Muhtar burada sekiz yıl köklü bir din eğitimi aldı. Öğrenim görürken bir yandan da kendisini sanat dallarında yetiştirdi ve marangozluk, ziraatçılık, demircilik ve duvar ustalığı gibi el becerilerini elde etti.

Muhtar’ın liderlik vasfı ve saygın kişiliği kendisine önemli görevler verilmesini sağladı. Cağbub Üniversitesi’nin temsilcisi olarak Sudan ve Mısır’a gönderildi. Çeşitli heyetlere başkanlık da yapan Ömer Muhtar, kabilelerin arasında çıkan anlaşmazlıklarda arabulucu olarak görev aldı. Çağbub Üniversitesi’ndeki eğitimini tamamladıktan sonra Kasur zaviyesinin başına getirildi. Daha sonra güneydeki Ayn Kalak zaviyesi şeyhliğine atandı. Gayretleri ile bu bölgeye Fransız işgal güçlerinin girmesini engelledi. Daha sonra tekrar Kasur zaviyesi imamlığına getirildi ve bu görevini İtalya’nın Libya’ya saldırdığı 1911 yılına kadar sürdürdü.

SENUSİ HAREKETİ

Ömer Muhtar birçok Kuzey Afrikalı Müslüman gibi Senusi tarikatına mensuptu. 19.yy’da Kuzey Afrika’da teşekkül eden bu tasavvuf ekolu kısa zamanda çok hızlı bir inkişaf göstermiş, içinde barındırdığı dinamizm ile Sömürgeci güçlere karşı Afrika Müslümanların soluğunu daima diri ve taze tutmuştur.